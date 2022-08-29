Lige iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ilk 3 maçta 7 puan toplarken rakip filelere attığı 13 golle ön plana çıktı. Ev sahibi Arabam.com Konyaspor da ilk 3 haftada mağlubiyet yüzü görmedi.

Fenerbahçe'nin en çok ses getiren transferi Joao Pedro, Konyaspor maçıyla sahne alıyor.

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında sakatlığı sebebiyle 2 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Nazım Sangare ile Serdar Aziz, önemli karşılaşmada forma giyemiyor.

LİGDE 43. RANDEVU

Konyaspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya geliyor. İki takım, Süper Lig'de 42 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 32'sini Fenerbahçe, 7'sini ise Konyaspor kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım 108 kez fileleri havalandırdı, yeşil-beyazlı ekip ise 47 gol kaydetti.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'a 21 kez konuk oldu. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki bu maçlardan 14'ünü kazanırken, 5'ini kaybetti, 2'sinde de berabere kaldı.