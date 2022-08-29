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Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Konyaspor - Fenerbahçe maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Haftaya lider giren Fenerbahçe, henüz yenilmeyen Konyaspor'a konuk oluyor. Mücadele, Konyaspor'un stat zemininin elverişsizliği nedeniyle Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanıyor. Fenerbahçe geride kalan haftalarda 7 puan toplarken Konyaspor ise 5 puan elde etti

Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

311 gün sonra liderliğe oturan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, Konyaspor'un stat zeminindeki problem sebebiyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanıyor.

SAAT: 19.15
HAKEM: Arda Kardeşler
VAR HAKEMİ: Koray Gençerler
STAT: Yeni Eskişehir Stadyumu
YAYIN: beIN SPORTS 1

KONYASPOR: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Muric, Bytyqi, Muhammet
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

FENERBAHÇE: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Zajc, Arao, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Valencia
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

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Lige iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ilk 3 maçta 7 puan toplarken rakip filelere attığı 13 golle ön plana çıktı. Ev sahibi Arabam.com Konyaspor da ilk 3 haftada mağlubiyet yüzü görmedi.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında sakatlığı sebebiyle 2 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Nazım Sangare ile Serdar Aziz, önemli karşılaşmada forma giyemiyor.

JOAO PEDRO SAHNE ALIYOR

Fenerbahçe'nin en çok ses getiren transferi Joao Pedro, Konyaspor maçıyla sahne alıyor.

EKİM 2021'DEN SONRA LİDER OLMUŞTU

Adana Demirspor'u 4-2'yle geçen Fenerbahçe, Süper Lig'de 311 gün sonra liderlik koltuğunda yer almıştı. Geçtiğimiz sezonun 8. haftasını 19 puanla lider kapatan sarı-lacivertliler, 9. haftada 17 Ekim 2021 tarihinde deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 yenilerek liderliği kaybetmişti.

Adana Demirspor'u yenerek yeniden zirveye yerleşen Fenerbahçe, ayrıca ligde 31 hafta sonra tekrar lider olmuştu.

  • Geçen sezon Fenerbahçe'yi konuk ettiği Süper Lig maçını 2-1 kazanan Konyaspor, en üst lig tarihinde sarı-lacivertli ekibi üst üste iki iç saha karşılaşmasında mağlup edemedi.
  • Fenerbahçe'nin 2019/20 Süper Lig sezonundan bu yana Sivasspor (3B 3M) ile birlikte en fazla mağlup olduğu iki takımdan biri Konyaspor (3G 3M). Sarı-lacivertliler, bu süreçten önce Konya ekibiyle oynadığı 37 lig maçının sadece dördünü kaybetmişti (30G 3B).
  • Ev sahibi olarak oynadığı son 26 Süper Lig maçının sadece ikisini kaybeden Konyaspor (15G 9B), bu karşılaşmaların yarısında kalesini gole kapatmayı başardı (13 gole kapama).
  • Deplasmanda oynadığı son sekiz Süper Lig maçının yedisini kazanan Fenerbahçe (1B), aldığı galibiyetlerin tamamında 2+ gol atarken (toplam 31 gol) tek puan kaybını Beşiktaş'la 1-1 berabere kalarak yaşadı.
  • Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk üç maçını gol yemeden tamamlayan Konyaspor (1G 2B), Nisan 2018'den bu yana ilk kez üst üste dört gole kapama yapmak için sahaya çıkıyor.

LİGDE 43. RANDEVU

Konyaspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya geliyor. İki takım, Süper Lig'de 42 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 32'sini Fenerbahçe, 7'sini ise Konyaspor kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım 108 kez fileleri havalandırdı, yeşil-beyazlı ekip ise 47 gol kaydetti.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'a 21 kez konuk oldu. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki bu maçlardan 14'ünü kazanırken, 5'ini kaybetti, 2'sinde de berabere kaldı.

Fenerbahçe, Konya'da 48 gol attı, kalesinde ise 26 gol gördü. Geçen sezon Konya'da yapılan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 2-1 kaybetmişti.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

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