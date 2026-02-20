Canlı
        Konyaspor ile Galatasaray 50. randevuda!

        Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşacak olan Konyaspor ile Galatasaray, lig tarihinde 50. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 36 galibiyetle rakibine büyük üstünlük kurdu.

        Giriş: 20.02.2026 - 12:21 Güncelleme: 20.02.2026 - 12:21
        Konyaspor ile G.Saray 50. randevuda!
        Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 50. kez karşı karşıya gelecek.

        1988-1989 sezonunun ilk yarısında Konya'da yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette 49 lig maçı geride kaldı. İki takım arasındaki söz konusu müsabakalarda Galatasaray 36, Konyaspor ise 5 kez galibiyet aldı. Taraflar, 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

        Galatasaray'ın 95 golüne, Konya temsilcisi 33 golle karşılık verdi.

        SON 5 MAÇI GALATASARAY KAZANDI

        Sarı-kırmızılı ekip, rekabetteki son 5 maçtan galibiyetle ayrıldı.

        Yeşil-beyazlılara karşı son puan kaybını 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda 2-1'lik skorla yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 5 maçı da kazandı.

        "Cimbom" söz konusu 5 mücadelede 12 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

        KONYA'DAKİ MAÇLAR

        Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 24 maçta galibiyet sayılarında 15-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.

        Sarı-kırmızılıların deplasmanda bulduğu 37 gole karşılık, Konyaspor sahasında 16 gol atabildi.

        KONYA'DAKİ SON 5 MAÇIN 3'ÜNÜ EV SAHİBİ EKİP KAZANDI

        TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray ile sahasında yaptığı son 5 maçın 3'ünü kazandı.

        Sarı-kırmızılıları konuk ettiği 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarındaki maçları kazanan Konya temsilcisi, sonraki 2 sezonda rakibine mağlup oldu.

        Galatasaray'a karşı tüm galibiyetlerini (5) iç sahada yaşayan yeşil-beyazlılar, bunlardan 3'ünü son 5 sezonda elde etti.

        EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

        İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

        Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

