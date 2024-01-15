Konyaspor, teknik direktörlük koltuğu için Fahrudin Omerovic'le anlaştı Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Fahrudin Omerovic ile prensipte anlaştı. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanılan Omerovic'in, yarın resmi imzayı atması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Konyaspor, teknik direktörlük koltuğu için Bosna Hersekli Fahrudin Omerovic ile anlaştı. Sezon sonuna kadar prensipte anlaşmaya varılan Omerovic'in, yarın resmi imzayı atması bekleniyor.

Konyaspor'da 7-1'lik Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası teknik direktör Hakan Keleş'le yollar ayrıldı. Ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan yeşil-beyazlı kulüp, 2014/2015 ve 2018/2019 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Bosna hersek doğumlu Fahrudin Omerovic (63) ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı. Yarın imza atması beklenen Fahrudin Omerovic'in, İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor ve Ankaraspor da antrenör olarak görev yaptı.