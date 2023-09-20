Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'dan Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama - Futbol Haberleri

        Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'dan Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

        Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçından önce açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran Grabara, dev mücadele öncesi tepki çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 10:34 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Kopenhag'ın file bekçisi Kamil Grabara dev maç öncesinde açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki Polonyalı eldivenin atmosfer ve taraftar sorularına verdiği yanıt, sarı-kırmızılı camianın tepkisini çekti.

        "İLK KEZ BÖYLE BİR ATMOSFERDE OYNAMAYACAĞIZ"

        Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir atmosferde maç oynamaları hakkında gelen soruya, "İlk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Şampiyonlar Ligi deneyimimiz var. Sonuç olarak taraftar değil, biz performans sergileyeceğiz. Çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum" yanıtını verdi.

        REKLAM

        "FENERBAHÇE TARAFTARININ DAHA İYİ OLDUĞUNU DUYDUM"

        Basın mensuplarının Galatasaray taraftarı özelinde verdiği soruyu da yanıtlayan Grabara, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" sözlerini kullandı ve dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındaki kaleci, bunu kimden duyduğuna yönelik gelen soruya ise "Polonyalı bir arkadaşımdan" şeklinde yanıtladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        "Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
        "Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        25 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü! Cinayet nedeni "Pes" dedirtti!
        25 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü! Cinayet nedeni "Pes" dedirtti!
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Bu bölgelerde yağmur var!
        Bu bölgelerde yağmur var!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
        Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu