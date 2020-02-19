Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Teknoloji devi Apple'ı koronavirüs vurdu. Firma dün, ocak-mart dönemine ilişkin gelir beklentisini yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tutturamayacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Apple hisselerinde yüzde 1.83 gerileme yaşandı.

Bu oran ilk bakışta çok fazla gibi görünmese de yüzde 1.83'lül düşüş Apple'ın piyasa değerinin yaklaşık 27 milyar dolar gerilemesine yol açtı. Böylece firmanın piyasa değeri 1.4 trilyon dolara düştü. Gün içinde Apple hisselerindeki düşüş yüzde 2'yi aştı ancak gün sonuna doğru hisse kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Apple ocak sonunda yaptığı açıklamayla ilk çeyrekte 63 ila 67 milyar dolar arasında bir gelir beklediğini bildirmişti. Son açıklamasında yeni bir gelir tahmini açıklamadı ancak yatırım firması Loup Ventures, Apple için ilk çeyrek yeni gelir tahmininin 58 ila 60 milyar dolar arasında olduğunu belirtti.

ANALİSTLER KARAMSAR DEĞİL

Analistler koronavirüs salgını sebebiyle beklenen bu gerilemenin kalıcı olmadığını bu sebeple Apple hisselerinin yakın zamanda yükselişe geçebileceğini ifade etti.

Yine de dünkü düşüş Apple'ın halka açık en değerli Amerikan şirketi, ve dünyanın en değerli teknoloji şirketi unvanını kaptırmasına yol açtı. Apple hisseleri düşerken bir başka teknoloji devi Microsoft'un hisseleri dün yüzde 1.01 yükseldi. Böylece Microsot 1.42 trilyon dolarla Apple'dan daha değerli hale geldi. Microsoft 10-11 Şubat tarihlerinde de Apple'ı sollamayı başarmıştı.

Piyasa değeri bakımından bu iki şirketi 1.07 trilyon dolarla e-ticaret ve bilişim devi Amazon takip etmeye devam ediyor. Dünyanın halka açık en değerli firması ise 1.7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle petrol üreticisi Saudi Aramco...