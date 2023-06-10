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Kripto paralarda SEC düşüşü

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), kripto para borsalarına açtığı davalarda çeşitli kripto varlıkları 'menkul kıymetler' olarak tanımlaması üzerine çeşitli borsalar bu varlıkları 'delist' etmeye başladı. SEC davalarında adı geçen Polygon, Solana ve Cardano'da bugün günlük düşüş yüzde 20'yi aştı. Esen olumsuz rüzgarlarla Bitcoin 24 saatte yüzde 3.7, Ethereum ise yüzde 5.7 değer kaybetti. Kripto paraların toplam piyasa değeri 1 günde 70 milyar dolar eridi

Kripto paralarda SEC düşüşü

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alan Coinbase ve Binance'e açtığı davalarda çeşitli kripto paraları 'menkul kıymetler' olarak tanımlaması piyasada sert düşüşlere yol açtı.

SEC Coinbase'e açtığı davada aralarında Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (Matic) ve Filecoin (FIL) gibi popüler kripto paraların da yer aldığı 'vakıf' ve şirketlere bağlı kripto paraları menkul kıymetler olarak tanımladı. Bu sebeple davalarda kripto para borsalarını lisnssız bir şekilde aracılık yapmak ve borsa olarak faaliyet göstermekle suçladı.

ROBİN HOOD İŞLEMLERİ DESTEKLEMEYECEK

Bunun üzerine ABD'de faaliyet gösteren, kripto para alım-satımının yapıldığı çeşitli platformlar bu kripto paraları 'delist' etmeye başladı. Ülkenin en popüler finansal uygulamaları arasında yer alan Robin Hood dün yaptığı açıklamayla Cardano, Polygon ve Solana işlemlerini desteklemeyeceğini bildirdi.

Bunun üzerine bugün kripto para borsalarında büyük satışlar geldi. Polygon TSİ 13.00 itibarıyla son 24 saatte yüzde 26, Solana yüzde 22, Cardano ise yüzde 24'lük düşüşler kaydetti.

Piyasada esen olumsuz rüzgarlar büyük kripto paraları da vurdu. Bitcoin günlük yüzde 3.7'lik değer kaybıyla 25.660 dolara çekildi. Ethereum ise yüzde 5.7'lik değer kaybıyla 1.739 dolara çekildi. SEC'in dava açtığı Binance'in yerel parası Binance Coin yüzde 8.5, Ripple ise yüzde 7.6 düştü. AVAX da satışlardan nasbini aldı ve yüzde 17 değer kaybetti.

Böylece kripto paraların toplam piyasa değeri 24 saatte 1 trilyon 113 milyar dolardan 1 trilyon 43 milyar dolara geriledi. Yani 1 günde kripto para piyasalarında 70 milyar dolar buharlaştı.

BINANCE'E 13 SUÇLAMA

Hafta başında SEC Binance'in ABD kuruluşu Binance.US ile şirketin kurucusu Changpeng Zhao'ya 13 suçlamayla dava açtı.

SEC açıklamasında, bunların arasında kayıt dışı borsaların ve takas acentelerinin işletilmesi, Binance.US platformunda alım satım kontrolleri ve gözetiminin yanlış beyan edilmesi ile menkul kıymetlerin kayıt dışı arzı ve satışının yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Zhao ve Binance'in ABD'li müşterilerin Binance.com'da işlem yapmasının kısıtlandığını öne sürdüğü ancak gerçekte yüksek varlıklı ABD müşterilerinin Binance'te işlem yapmayı sürdürmesine izin vermek için kendi kontrollerini ihlal ettiği belirtildi.

Zhao ve Binance'in, Binance.US platformunun operasyonlarını perde arkasından gizlice kontrol ettiği savunulan açıklamada, SEC'in ayrıca, Binance'in milyarlarca doları müşteri fonlarıyla karıştırdığı ve bunları gizlice Binance'in kurucusu Zhao tarafından kontrol edilen Merit Peak Limited adlı ayrı şirkete gönderdiği ileri sürüldü.

COINBASE'E KAYITSIZ BORSA SUÇLAMASI

SEC yine hafta başında Coinbase'e kural ihlalleri gerekçesiyle dava açtı. SEC'ten yapılan açıklamada, platformunu kayıtsız bir menkul kıymetler borsası, broker ve takas ajansı olarak işletmesi sebebiyle Coinbase'e dava açıldığı belirtildi.

Yapılan şikayete göre, Coinbase'in en az 2009'dan bu yana kripto varlık menkul kıymetlerinin alım satımını yasa dışı bir şekilde kolaylaştırarak milyarlarca dolar kazandığına işaret edilen açıklamada, SEC'in, Coinbase'in yasaların gerektirdiği şekilde Komisyona bu işlevlerin hiçbirini kaydetmeden bir borsa, broker ve takas ajansının geleneksel hizmetlerini iç içe geçirdiğini iddia ettiği aktarıldı.

Açıklamada, SEC'in belirli kripto para birimlerini elinde tutarken ödül kazanmanın bir yolu olan "SaaS" programıyla bağlantılı olarak menkul kıymetlerin arzı ve satışını kaydetmediği için de Coinbase'i suçladığı kaydedildi.

Kripto para borsası Coinbase, mart ayında SEC'den kendilerine dava açma planlarını içeren bir "Wells bildirimi" aldıklarını duyurmuştu.

Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong, bu gibi bildirimlerin genellikle yaptırım eyleminden önce geldiğini belirterek, yasalara uygun davrandıklarını ve gerçeklere güvendiklerini vurgulamış, mahkeme önüne çıkma fırsatını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti.

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