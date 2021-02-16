Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatÖne Çıkanlar
ABONE OL

Kültürel ve doğal miraslarımız XXIX (Laodikeia Antik Kenti)

Laodikeia'daki kilise, Büyük Constantinus zamanında, Hıristiyanlığın M.S 313'te Milano Fermanı ile serbest olmasıyla birlikte inşa edildi. Bu yönüyle Hıristiyanlık dünyasının en eski ve en önemli kutsal yapılarından biri olma özelliğini koruyor

Kültürel ve doğal miraslarımız XXIX (Laodikeia Antik Kenti)

Denizli'nin 6 kilometre kuzeyinde yer alan Laodikeia Antik Kenti, M.Ö 3'üncü yüzyılın ortalarında Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından eşi Laodike adına kuruldu. M.Ö 130 - 129'da bölge tamamen Roma'ya bağlandı.

Hıristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birine sahip olan kent, Erken Bizans Dönemi'nde metropollük seviyesinde dini bir merkez haline geldi. Laodikeia'da yapılan kazı çalışmaları, Erken Kalkolitik Dönem'den M.S 7'nci yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim merkezi olduğunu ortaya çıkardı.

Laodikeia'da bulunan yaklaşık 5 kilometrekarelik alana yayılan Laodikeia'nın önemli ve günümüze kadar gelebilen yapıları içinde; Anadolu'nun en büyük stadyumu, 2 tiyatrosu, 4 hamam kompleksi, 5 agorası, 5 nymphaeumu, 2 anıtsal giriş kapısı, Bouleuterionu, tapınakları, Peristylli evleri, Latrina, kiliseleri ve anıtsal caddeleri kentin önemli arkeolojik kalıntıları arasında bulunuyor.

Dört tarafı nekropol alanlarıyla çevrili olan Laodikeia, Hıristiyanlık dünyası için oldukça önemli bir konuma sahip. Kent, M.S 4'üncü yüzyıldan itibaren kutsal hac merkezi olma gibi dinsel bir özelliğe sahipti. Bu nedenle İncil'de adı geçen ve Laodikeia Kilisesi adına vahiy gönderilen kentte, Laodikeia Kilisesi'nin ortaya çıkarılması, bu kutsallığı bir kat daha artırmaktadır. Kilise, Büyük Constantinus zamanında, Hıristiyanlığın M.S 313'te Milano Fermanı ile serbest olmasıyla birlikte inşa edildi. Bu yönüyle Hıristiyanlık dünyasının en eski ve en önemli kutsal yapılarından biri olma özelliğini koruyor.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde Türkiye'nin 77'si kültürel, 3'ü doğal ve 3'ü karma (Kültürel / Doğal) olmak üzere toplam 83 varlığı bulunuyor. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında Taraf Devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin envanterlerini (geçici liste) UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletmekle yükümlüdürler.
UNESCO Dünya Miras Merkezi'nce yayınlanan bu listede yer alan varlıklara ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları Dünya Miras Komitesi'ne sunulmaktadır. Geçici Listeler hazırlanırken varlıkların Dünya Miras Komitesi'nce belirlenen kriterleri karşılama durumları ile mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de dikkate alınmaktadır.
İlk kez 1994'te UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletilen Geçici Listemiz 2000, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'da güncellendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Leyla Emadi'nin 'Gel-Git' sergisi sanatseverlere konfor ile belirsizlik sarkacında bir gezi yaptırıyor
KÜLTÜR-SANATKonforla belirsizlik arasında Gel-Git
Oscar'ın Yabancıları İstanbul Modern'de
KÜLTÜR-SANATOscar'ın Yabancıları İstanbul Modern'de
'Yarının Kadın Yıldızları'na başvurular başladı
KÜLTÜR-SANATİKSV'den genç kadın müzisyenlere destek
Uçan Süpürge'de Onur Ödülleri Nur Sürer ve Zuhal Olcay'a
KÜLTÜR-SANATNur Sürer ve Zuhal Olcay'A 'Onur Ödülü'
4 yeni kitap
KÜLTÜR-SANAT4 yeni kitap
'Yeni ve En Yeni Müzik Festivali' Arter'de
KÜLTÜR-SANAT'Yeni ve En Yeni Müzik Festivali' Arter'de
SİYAD Onur Ödüllerinin sahipleri belli oldu
KÜLTÜR-SANATOnur Ödüllerinin sahipleri
İstanbul'un gizemli hikâyelerini tanıtacak
KÜLTÜR-SANATGizemli hikâyelerini tanıtacak
Kültürel ve doğal miraslarımız XXVIII (Selçuklu Başkenti Konya)
KÜLTÜR-SANATHer bir yanı miras
Patara dünyaya açılıyor
KÜLTÜR-SANATPatara dünyaya açılıyor