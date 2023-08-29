Haberler Ekonomi Borsa Kuzu Grup GYO borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak? 2023 Kuzu Grup GYO halka arz sonuçları açıklandı mı ve kaç lot dağıtım yaptı? - Borsa Haberleri

Kuzu Grup GYO ne zaman işlem görecek, halka arz sonuçları ne oldu? Gayrimenkul alanında hizmet veren Kuzu Grup GYO'nun halka arzı başarıyla sonuçlandı. Tera Yatırım konsorsiyum liderliğinde 20,76 TL üzerinden talep toplanan Kuzu Grup halka arzın büyüklüğü 1 milyar 38 milyon TL oldu. 21-22-23 Ağustos tarihlerinde talep toplanan Kuzu Grup GYO düzenlenecek olan gong töreniyle birlikte Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. İşte 2023 Kuzu Grup işlem tarihine ilişkin merak edilenler... Habertürk Giriş: 29.08.2023 - 00:14 Güncelleme: 29.08.2023 - 00:14 facebook

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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gerekli onayıyla KZGYO Kuzu Grup halka arz oldu. 21-22-23 Ağustos tarihleri arasında halka arz kapsamında talep toplayan Kuzu Grup GYO 20,76 TL'den işlem gördü. Kuzu Grup GYO'nun halka arzı 5.6 kat talep topladı. Kuzu Grup alka arz sonuçlarına göre, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 50.000.000 TL nominal değerli payların 5.6 katına denk gelen 280.244.019 TL nominal değerli talep geldi. Müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme şirketleri arasında bulunan, global bir firma olarak hizmet veren Kuzu Grup GYO'nun ne zaman işlem göreceği merak konusu oldu. İşte 2023 Kuzu Grup GYO halka arz tarihine dair detaylar...

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KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HALKA ARZINA İLİŞKİN SATIŞ SONUÇLARI Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 21.08.2023, 22.08.2023 ve 23.08.2023 tarihlerinde, Tera Yatırım Konsorsiyum Liderliğinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleşmiştir.