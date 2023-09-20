Lazio kalecisi Provedel, Atletico Madrid'i kafasıyla yıktı!
Lazio kalecisi Ivan Provedel tarih yazdı: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ilk haftası 8 maçla başlarken geceye damgasını, İtalyan kaleci vurdu! Atletico Madrid'in 1-0 geride olduğu mücadelede son dakikalarda gol aramak için öne çıkan 29 yaşındaki file bekçisi attığı nefis kafa golüyle takımına beraberliği getirdi! Provedel'in 2020'de Serie B'deyken de böyle bir gol attığı ortaya çıktı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ilk haftası 8 maçla başlarken Lazio, evinde Atletico Madrid karşısında beraberliği son dakikada kurtardı.
TÜM SAVUNMANIN ARASINDAN VURDU
Mücadele 1-0'lok skorla Atletico Madrid'in üstünlüğüyle devam ederken 90+4. dakikada İtalyan ekibinin korner kazandığı anlarda Provedel de öne çıktı.
Sol kenardan kullanılan köşe vuruşunu Atletico Madrid savunması uzaklaştırırken top yine Laziolu oyuncularda kaldı. Luis Alberto'nun kestiği ortaya iyi hareketlenen Ivan Provedel, Atletico Madrid savunmasının üzerinden yükselerek nefis bir kafa golü kaydetti.
DÖRDÜNCÜ KALECİ OLDU
Golden sonra tüm stat ve Laziolu oyuncular çılgına dönerken İtalyan ekibi 1 puanı da bu golle kurtardı ve Devler Ligi'ne yenilgisiz başladı. Ivan Provedel, Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atmış dördüncü kaleci oldu.
2020'DE DE ATMIŞ!
Ivan Provedel'in bu kafa golünün, başarılı file bekçisinin kariyerindeki ilk gol olmadığı da ortaya çıktı. 2019-2020 sezonunda Juve Stabia forması giyen 29 yaşındaki eldiven, son dakikalarda yine öne çıkmış ve Ascoli'yi yıkan golü atmıştı. Provedel 2-2 sonuçlanan maçta yine takımına 1 puan getirmişti.