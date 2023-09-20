Ivan Provedel, Barcelona'nın Manchester City'nin PSG'nin yıldızlarla dolu kadrosunda geceye damga vuran isim oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ilk haftası 8 maçla başlarken Lazio, evinde Atletico Madrid karşısında beraberliği son dakikada kurtardı.

Sol kenardan kullanılan köşe vuruşunu Atletico Madrid savunması uzaklaştırırken top yine Laziolu oyuncularda kaldı. Luis Alberto'nun kestiği ortaya iyi hareketlenen Ivan Provedel, Atletico Madrid savunmasının üzerinden yükselerek nefis bir kafa golü kaydetti.

DÖRDÜNCÜ KALECİ OLDU

Golden sonra tüm stat ve Laziolu oyuncular çılgına dönerken İtalyan ekibi 1 puanı da bu golle kurtardı ve Devler Ligi'ne yenilgisiz başladı. Ivan Provedel, Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atmış dördüncü kaleci oldu.