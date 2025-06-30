Livakovic Avrupa'nın radarına girdi
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine girdi.
Avrupa'nın önemli kulüpleri, Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak istiyor.
İspanyol gazeteci Fernando Serrano'nun haberine göre, LaLiga temsilcisi Sevilla ve Ligue 1 ekibi Monaco, Livakovic'i kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-lacivertli yönetimin, doğru teklif gelmesi halinde 29 yaşındaki kalecinin ayrılığına sıcak baktığı ifade ediliyor.
2023 yılında Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'ye transfer olan Dominik Livakovic, sezon başında da bazı Avrupa kulüpleriyle anılmıştı.