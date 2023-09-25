Liverpool'da Tsimikas ile yeni sözleşme imzalandı Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Yunan sol bek Konstantinos Tsimikas ile yeni sözleşme imzaladı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, başarılı sol bek oyuncusunun 2027'ye kadar sürecek yeni kontrat imzaladığı belirtildi

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Kostas Tsimikas ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, başarılı sol bek oyuncusunun 2027'ye kadar sürecek yeni kontrat imzaladığı belirtildi.

Kulübüyle yeni sözleşme imzalamasının ardından konuşan Tsimikas, "Sözleşmemi uzatmak üzere burada olduğum için çok mutluyum. Yaptığım tüm fedakarlıkların ve emeğimin karşılığını aldığımı hissediyorum." diye konuştu.

Olympiakos'tan 2020 yılında Liverpool'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 63 maça çıktı ve 12 asist yaptı.