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        Haberler Spor Futbol Los Angeles FC, Kulüpler Dünya Kupası biletini kaptı! - Futbol Haberleri

        Los Angeles FC, Kulüpler Dünya Kupası biletini kaptı!

        2025 Kulüpler Dünya Kupası play-in maçında MLS ekibi Los Angeles FC, Meksika takımı Club America'yı 2-1 mağlup ederek gruplarda mücadele etme hakkı elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 10:34 Güncelleme: 01.06.2025 - 10:34
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        LAFC, Kulüpler Dünya Kupası biletini kaptı!
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        2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda ABD 1. Futbol Ligi (MLS) kulübü Los Angeles FC (LAFC), Meksika takımı Club America'yı play-in maçında 2-1 yenerek gruplarda mücadele etme hakkı elde etti.

        Los Angeles'taki BMO Stadyumu'nda oynana maçta Club America, 64. dakikada Brian Rodriguez'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçti.

        Mücadelenin 89. dakikasında Igor Jesus'un fileleri havalandırmasıyla eştiği yakalayan Los Angeles, uzatmalara götürdüğü maçı 115. dakikada Denis Bouanga'nın ayağından bulduğu golle kazandı.

        LAFC, Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda İngiltere'den Chelsea, Brezilya'dan Flamengo ve Tunus'tan Esperance kulüpleriyle mücadele edecek.

        2025 Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran'da El Ahli ile Inter Miami arasında oynanacak A Grubu mücadelesi ile başlayacak.

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