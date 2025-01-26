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        Haberler Spor Futbol İspanya MAÇ SONUCU: Real Valladolid: 0 - Real Madrid: 3 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Real Valladolid: 0 - Real Madrid: 3

        İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, konuk olduğu Real Valladolid'i 3-0 yendi. Milli futbolcumuz Arda Güler, 73. dakikada oyuna dahil oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 01:00 Güncelleme: 26.01.2025 - 01:00
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        Mbappe şov yaptı, Real Madrid kazandı!
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        LaLiga'nın 21. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid deplasmanda Diego Cocca'nın yönetimindeki Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti.

        Municipal Jose Zorrilla'da oynanan maçta konuk ekip Real Madrid adına hat-trick yapan Kylian Mbappe, 30, 57 ve 90+1'de sahne aldı. Mbappe'nin son golü penaltıdan geldi. Kylian Mbappe, LaLiga'da 15 gole ulaştı.

        Real Madrid'de Arda Güler, 73. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu.

        Bu sonuçla birlikte puanını 49'a yükselten Real Madrid, en yakın rakibi Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.

        Ligin son sırasındaki Real Valladolid ise 15 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanda Espanyol'a konuk olurken, Real Valladolid deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak.

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