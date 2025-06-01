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        Haberler Spor Transfer Manchester United'dan 62 milyon sterlinlik transfer - Futbol Haberleri

        Manchester United'dan 62 milyon sterlinlik transfer

        Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Wolverhampton'dan Brezilyalı Matheus Cunha'yı transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 17:05 Güncelleme: 01.06.2025 - 17:05
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        MANU'dan 62 milyon sterlinlik transfer
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        İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) kulübü Manchester United, Matheus Cunha'nın transferi için Wolverhampton Wanderers ile anlaşmaya vardı.

        Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncu ile yapılan anlaşmanın detaylarına yer verilmedi.

        İngiliz basını ise Manchester United'ın, Cunha'nın sözleşmesindeki 62,5 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini aktive ederek 26 yaşındaki forveti kadrosuna kattığını ve 5 yıllık bir kontrata imza attırdığını iddia eti.

        2023 yılında İspanyol ekibi Atletico Madrid'den Wolverhampton'a transfer olan Cunha, bu sezon kulübü adına 36 maçta 17 gol kaydetti.

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