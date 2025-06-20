Mario Lemina'ya Suudi kancası!
Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, Galatasaray'ın yıldız orta sahası Mario Lemina'yı gündemine aldı.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, orta saha hattını güçlendirmek adına Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina ile transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Suudi basınında yer alan haberlere göre, Al Shabab yönetimi, 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla masaya oturdu.
Lemina'nın da Suudi kulübünün teklifine olumlu yaklaştığı ve taraflar arasında son pürüzlerin giderilmesi halinde transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanabileceği aktarıldı.