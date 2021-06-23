2021-2022 Okullar ne zaman açılıyor soruları çığ gibi büyüyor. Milyonlarca öğrenci ilk kez okula başlamanın heyecanını yaşayacak. Peki, ilk ders zili ne zaman çalacak? MEB yeni eğitim ve öğretim takviminde okulların başlayacağı tarihi açıkladı. İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.

İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 7 Şubat 2022 olacak.

17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.