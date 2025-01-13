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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın eli kırıldı! - Fenerbahçe Haberleri

        Mert Hakan Yandaş'ın eli kırıldı!

        Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın hafta içi yapılan antrenmanda elinin kırıldığı aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 19:38 Güncelleme: 13.01.2025 - 19:38
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        Mert Hakan Yandaş'ın eli kırıldı!
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        Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın hafta için yapılan antrenmanda eli kırıldı.

        TRT Spor'un haberine göre; yaşadığı sakatlığa rağmen Mert Hakan, özel bir bandajla oynayabileceğini teknik ekibe iletti. Ardından kadroya dahil edildi.

        30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta 3 asist yaptı.

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