Migros aktüel ürünler kataloğu ile gündeme geldi. Çeşitli fırsatlarıyla farklı kategoride yer alan onlarca ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Alışveriş takipçileri için 3 - 15 Şubat 2023 Migroskop aktüel ürünler kataloğunu haberimizde paylaştık. Peki, bu hafta Migros aktüel kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte ayrıntılar...