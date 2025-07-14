Miha Zajc'ın yeni adresini duyurdular!
Fenerbahçe'nin Slovenyalı futbolcusu Miha Zajc, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcunun yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...
Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Portekiz'de kampa girecek.
Sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampına alınmayan isimlerden Miha Zajc için flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.
Hırvat basınından Germanijak'ın haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc, Dinamo Zagreb ile anlaşma sağladı.
Oyuncuyla anlaşma sağlayan Zagreb'in, Fenerbahçe'nin yanıtını beklediği ve Zajc'ı serbest bırakmasını istediği bilgisi verildi.
Fenerbahçe'nin ise 31 yaşındaki futbolcuyu kamp kadrosuna dahil etmemesi kadroda düşünülmediğine dair yorumlandı.
Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösterilen Miha Zajc'ın Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.