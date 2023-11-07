Milan PSG maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Şampiyonlar Ligi Milan PSG maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

Milan PSG maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Şampiyonlar Ligi Milan PSG maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

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Milan PSG maçı için beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi'nde günün 2. seasında oynanacak zorlu mücadelede her iki takım da mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Olivier Giroud ile Kylian Mbappe'nin düellosuna sahne olacak karşılaşma hakkında detayları bir araya getirdik!