Milan, Samuele Ricci'yi duyurdu
İtalya Serie A ekibi Milan, Torino'dan Samuele Ricci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 04.07.2025 - 00:34 Güncelleme: 04.07.2025 - 00:34
İtalyan ekibi Milan, Torino forması giyen Samuele Ricci'yi transfer etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu, Milan'la 30 Haziran 2030'a kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı.
Ricci, geçtiğimiz sezon Torino formasıyla 36 maça çıktı, bir gol attı.
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