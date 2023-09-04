Milli voleybolcu Eda Erdem kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Milli Voleybolcu Eda Erdem Türkiye-Sırbistan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında dikkat çeken isimlerden oldu. Kariyerine Beşiktaş'ta başlayan ve Fenerbahçe'de devam eden Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takımı'nda forma giyiyor. Peki, Eda Erdem kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı hakkında tüm merak edilenler...
2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'nda oynadığı tüm maçları kazarak adını son 16'ya yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takım kaptanı Eda Erdem performansıyla ve hayatıyla sporseverler tarafından merak ediliyor. Voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş JK altyapısında başlayan Eda Erdem Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maça çıktı.
EDA ERDEM KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
22 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Eda Erdem, Voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş HK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadı ve son iki sezonunda takım kaptanlığı yaptı. 2008 yılında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giyiyor. Türkiye A Milli Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstleniyor.
Başarıları:
2004 Avrupa Şampiyonası En İyi Blokör (Genç Milli Takım)
2004-2005 Türkiye Ligi 4.’lüğü
2005 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluğu
2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu (Genç Milli Takım)
2005-2006 Türkiye Ligi 3.’lüğü
2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu
2009 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2009 CEV Cup 3’.lüğü - Fenerbahçe
2009 Türkiye Kupası 2.’liği - Fenerbahçe
2009 Avrupa Ligi 2.’liği (Türk Milli Takımı)
2009 Avrupa Şampiyonası 5.’liği (Türk Milli Takımı)
2009 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2009 Süper Kupa MVP - En Değerli Oyuncu
2010 CEV Şampiyonlar Ligi 2.’liği - Fenerbahçe
2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2010 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2010 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2010 Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Servis Atan Oyuncu
2010 Avrupa Bayanlar Ligi 2.’liği (Türk Milli Takımı)
2010 Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası-Dünya 6.’lığı (Türk Milli Takımı)
2010 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2011 CEV Şampiyonlar Ligi 3.’lüğü -Fenerbahçe
2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Smaçör
2011 Avrupa Bayanlar Ligi Dörtlü Finali En İyi Servis Atan Oyuncu
2011 Avrupa Bayanlar Ligi 2.’liği (Türk Milli Takımı)
2011 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Milli Takımı)
2012 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2012 Londra Olimpiyatları (Türk Milli Takımı)
2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası 3.'lüğü
2013 CEV Cup 2.'liği - Fenerbahçe
2014 CEV Cup Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2014 Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Blokör
2015 Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2015 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2015 Avrupa Şampiyonası 4.'lüğü (Türk Milli Takımı)
2015 Avrupa Şampiyonası İkinci En İyi Blokör
2015 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2016 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü - Fenerbahçe
2016 CEV Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Oyuncu
2016 Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Orta Oyuncu
2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) MVP - En Değerli Oyuncu
2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe
2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi En İyi Orta Oyuncu
2017 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Milli Takımı)
2017 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu
2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi 2.'liği (Türk Milli Takımı)
2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi En İyi Orta Oyuncu
2019 Avrupa Şampiyonası 2.'liği (Türk Milli Takımı)
2019 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu
2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri Şampiyonluğu (Türk Milli Takımı)
2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri En İyi Orta Oyuncu