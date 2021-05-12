Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak için çok çabaladığı, transfer süreci oldukça sancılı geçen ve büyük uğraşların sonunda satın alma opsiyonuyla kiralanan Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılıların kurtarıcısı oldu! Beşiktaş maçında sahayı sedyeyle terk eden ve sezonu kapattığı belirtilen Mısırlı yıldız, Denizlispor maçında sakatlığına rağmen oynadı ve iki gol attı! Mohamed şampiyonluk yarışında çok kritik puanları fedakarlık yaparak sarı-kırmızılara kazandırdı! İşte Mısırlı golcünün Galatasaray öyküsü...

İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞTI

1 Şubat günü İstanbul'a gelen 23 yaşındaki golcü ayağının tozuyla çıktığı Başakşehir maçında 45 dakika süre aldı buna rağmen fileleri sarsmayı başardı. Penaltı golüyle Galatasaray kariyerine golle başlayan Mısırlı yıldız esas olarak bundan 4 gün sonra Kadıköy deplasmanında gündeme oturacaktı! Zorlu mücadeleye ilk 11'de başlayan Mostafa Mohamed, attığı güzel golle sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golü kaydetti ve taraftarın sevgilisi oldu. Çıktığı üçüncü maç olan Kasımpaşa karşılaşmasında da bir gol atan Mohamed, 2-0'lık BB Erzurumspor maçında da attığı iki golle sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan isim oldu.

SABAH GELDİ AKŞAM 3 PUANI GETİRDİ

Erzurumspor maçının ardından beş mücadeleyi suskun geçen Mostafa Mohamed, Antalyaspor maçı öncesinde koronavirüse yakalandı. 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın Antalya kafilesinde yer almazken maç günü sabahı yeniden test verdi. Kovid-19 test sonucunun negatif çıkmasıyla birlikte özel uçakla Antalya'ya geldi. 27 dakika süre alırken yine ayağının tozuyla çıktığı maçta Galatasaray'ı ipten aldı. Mısırlı yıldız 77. dakikada 3 puanı getiren golü kaydetti.

DERBİDE SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ

Beşiktaş derbisinde oyuna sonradan giren ve sadece 28 dakika süre bulan Mostafa Mohamed maç sonunda sahayı sedyeyle terk etti. Sakatlandığı ve kalan iki maçta sezonu kapattığı belirtilen Mısırlı golcü için kulüpten yapılan bilgilendirmede Mohamed'in Denizlispor maçı öncesinde takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi. Fatih Terim'in kulüp doktoru Yener İnce ile görüşerek golcü futbolcuyu kamp kadrosuna dahil ettiği belirtildi.

DENİZLİ'DE BİR FEDAKARLIK DAHA YAPTI

Tecrübeli çalıştırıcının ihtiyaç olması durumunda sahaya sürmek istediği Mısırlı futbolcu bir kez daha fedakarlık yaptı! Mohamed, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ı averajla geri bırakması için farklı kazanması gereken Denizlispor maçında 57. dakikada oyuna dahil oldu.

Bir penaltı kaçırılan mücadelede kazanılan üçüncü penaltı vuruşunda beyaz noktaya geçen Mohamed, kaleci Abdulkadir'i geçemedi ve sarı-kırmızılılar bir penaltı vuruşundan daha yararlanamadı. Ancak bu pozisyon sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen VAR incelemesiyle birlikte penaltının tekrarlanması kararını verdi. Sarı-kırmızılı futbolcular arasında penaltı kullanımı için gerginlik yaşanırken Mohamed yeniden beyaz noktaya geçti. İkinci vuruşunda hata yapmadı ve ayakların titrediği dakikalarda sarı-kırmızılıları 3-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Mısırlı yıldız mücadelenin sonlarında bir kez daha sahne aldı. 88. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Onyekuru'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Mustafa Muhammed'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Sakatlığına rağmen sahaya çıkan Mısırlı yıldız attığı golle sarı-kırmızılıların bir kez daha kurtarıcısı oldu!