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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Mustafa Dalcı: Bu oyunun hakkı puan ya da puanlar olması gerekiyordu - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Mustafa Dalcı: Bu oyunun hakkı puan ya da puanlar olması gerekiyordu

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, deplasmanda 1-0 mağlup bitirdikleri Gaziantep FK maçının ardından, "Bu oyunun hakkı puan ya da puanlar olması gerekiyordu" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 22:19 Güncelleme: 12.01.2025 - 22:19
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        "Bu oyunun hakkı puan olması gerekiyordu"
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu.

        Karşılaşmayı 1-0 kaybeden Adana Demirspor 5 puanda kalırken, Gaziantep FK ise puanını 25'e yükseltti.

        "BU OYUNUN HAKKI PUAN YA DA PUANLAR OLMASI GEREKİYORDU"

        Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Üzgünüz. Bugün oynadığımız oyuna mı üzülelim yoksa oynadığımız oyunun hakkını alamamamıza mı üzülelim bilemedik. Oyuncalarımın emeği için çok üzgünüz. Haftalardır etkili bir oyunumuz var. Her hafta üstüne koyarak gidiyoruz. Her hafta oyun olarak daha iyi oluyoruz. Bu oyunun hakkı puan ya da puanlar olması gerekiyordu. Bazen kalite, son vuruşlar sonucu belirliyor. Kaliteli ayaklarımız ve son vuruşlarımız olsaydı sonuç farklı olurdu. Oyun sadece güzel bir oyun olarak kalıyor. Oyun olarak çok mutluyuz ama bunun sonucunda kazanamamak üzüyor. Oyuncularım adına da çok üzgünüm, çok emek verdiler" ifadelerini kullandı.

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