Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Ömer Faruk Yurtseven parkeye çıktı, Golden State Warriors kaybetti - Basketbol Haberleri

        NBA'de Ömer Faruk Yurtseven parkeye çıktı, Golden State Warriors kaybetti

        NBA'de milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Golden State Warriors, New York Knicks'e 110-107 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ömer Yurtseven'li Warriors mağlup!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Golden State Warriors'ı 110-107 yendi.

        Madison Square Garden'da Warriors'ı ağırlayan Doğu Konferansı üçüncüsü Knicks, 21 sayı geriden gelerek rakibini mağlup etti ve üst üste 3 olmak üzere 44. galibiyetini aldı.

        Knicks'te Jalen Brunson 30 sayı, 9 asist ve Karl-Anthony Towns 17 sayı, 12 ribauntla oynadı.

        Karşılaşmaya Al Horford, Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green gibi oyuncularından yoksun çıkan Warriors ise peş peşe 5, sezonun 35. yenilgisini yaşadı. Konuk takımda Brandin Podziemski 25 ve Quinten Post 22 sayı attı.

        Warriors ile 10 günlük sözleşme imzalayan Ömer Faruk Yurtseven ise yaklaşık 13 dakika süre aldığı ilk maçını 4 ribauntla tamamladı.

        REKLAM

        ADEM BONA'DAN 2 SAYI, 6 RİBAUNT

        Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 109-103 mağlup etti.

        Bu sezon 37. galibiyetine ulaşan 76ers'ta Quentin Grimes 31 ve Justin Edwards 21 sayı kaydetti. Adem Bona ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 13 dakika sahada kaldığı mücadelede 2 sayı, 6 ribaunt, 1 blok üretti.

        Sezonun 36. mağlubiyetini yaşayan Trail Blazers'ta ise Deni Avdija 25 ve Jerami Grant 20 sayı buldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Anne ve anneannesini öldürüp, 116 parçaya bölen kadına indirimli 2 müebbet

        Zonguldak'ta annesi Şeyda Çataklı (56) ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı (77) bıçakla öldürdükten sonra cesetlerini toplam 116 parçaya ayıran Rabia Çataklı (34) hakkında 'takdiri indirim' uygulanarak 2 kez müebbet hapis cezasına hükmedildi. (DHA)    

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        İngiliz üniversitesinde menenjit salgını! 2 kişi öldü
        İngiliz üniversitesinde menenjit salgını! 2 kişi öldü
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Alevler içinde kaldı
        Alevler içinde kaldı
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        "Bu futbol yetmez!"
        "Bu futbol yetmez!"
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar