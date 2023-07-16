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        Neden Melissa Vargas ABD maçında farklı renkte bir forma giydi?

        Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ABD ile karşılaştı. Maçta ilk dikkat çeken detay ise Melissa Vargas'ın ilk yarıda, farklı renkte bir forma giymesi oldu.

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 14:06
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        Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ABD ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında Melissa Vargas, takımın kalanından farklı bir forma giydi.

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        Vargas'ın üzerinde beyaz kırmızı forma yerine çizgili bir forma vardı. Vargas, "Equal Jersey" projesi kapsamında farklı bir forma giydi.

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        Bu proje, 2021 yılından itibaren FIVB Voleybol Milletler Ligi finallerinde kullanılıyor. 'Eşit Tişört' anlamına gelen Equal Jersey; voleybolda eşitliğin önemini vurguluyor.

        Bu projenin bir parçası olarak Vargas, ilk yarıya farklı bir formayla çıktı ancak ikinci yarıda takımının formasını giydi.

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        Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde karşılaştığı ABD'yi üstün bir oyunla 3-1 yenerek finale yükseldi.

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