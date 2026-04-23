        Netflix'ten 25 milyar dolarlık ek hisse geri alım kararı

        Netflix, yönetim kurulunun onayıyla hisse geri alım programına 25 milyar dolarlık ek yetki verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 19:59
        Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, yönetim kurulunun dün, Aralık 2024'te yetkilendirilen geri alım programına ek olarak şirketin adi hisselerinden 25 milyar dolarlık daha geri alım yapılmasını onayladığı belirtildi.

        Bildirimde, şirketin 31 Mart itibarıyla Aralık 2024 tarihli mevcut yetkisi kapsamında 6,8 milyar dolarlık kullanılabilir tutarı bulunduğu kaydedildi.

        Söz konusu hisse geri alım kararı, Netflix'in şubat ayında Warner Bros. Discovery'nin stüdyoları ve HBO Max yayın hizmeti için yaptığı 72 milyar dolarlık teklif sürecinden çekilmesinin ardından geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adnan'ın doğum günü görüntüleri ortaya çıktı

        Kahramanmaraş'taki ortaokul saldırısında yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in, 8'inci yaş gününde babası tarafından çekilen görüntüleri ile çalışma masasına astığı notta hedeflerinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. (IHA)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        İlk 11'ler belli oldu!
        Yurtta 23 Nisan coşkusu!
        Yurtta 23 Nisan coşkusu!
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
