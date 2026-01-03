New York borsası 2026'ya karışık seyir ile başladı

New York borsası, 2026'nın ilk işlem gününü karışık seyirle geride bıraktı. Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,66 artışla 48.382,39 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 6.858,47 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalışla 23.235,63 puana geriledi.

Geçen yılın son işlem günlerinde yaşanan satışların ardından pay piyasalarında, yeni yılın ilk işlem gününde dalgalı bir görünüm izlendi.

Dow Jones ve S&P 500 yükselirken, Nasdaq endeksi yataya yakın seyirle sınırlı düşüş kaydetti.

Üç ana endeks "Noel Baba rallisi" beklentilerine rağmen 2025'in son günlerinde düşüş kaydetmiş, buna karşın 2025 genelinde çift haneli kazançlar elde etmişti.

REKLAM

Analistler, son ekonomik veriler ile yeni seçilecek ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanının daha "güvercin" bir politika izleyeceğine yönelik beklentiler doğrultusunda, Fed'in para politikası adımlarının bu yıl piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını ifade etti.

Ticaret cephesinde ise ABD Başkanı Donald Trump, 31 Aralık 2025 gecesi aldığı kararla döşemeli mobilya, mutfak dolapları ve banyo dolapları için 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi planlanan ek tarife artışlarını bir yıl erteledi. Böylece söz konusu ürünlere halihazırda uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisi yürürlükte kalmaya devam edecek.