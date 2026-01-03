Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.498,38 %2,10
        DOLAR 43,0312 %0,16
        EURO 50,4706 %-0,18
        GRAM ALTIN 5.991,88 %0,43
        FAİZ 36,74 %-1,29
        GÜMÜŞ GRAM 100,39 %1,47
        BITCOIN 89.886,00 %-0,16
        GBP/TRY 57,9551 %-0,07
        EUR/USD 1,1719 %-0,23
        BRENT 60,75 %-0,16
        ÇEYREK ALTIN 9.796,73 %0,43
        Haberler Ekonomi Borsa New York borsası 2026'ya karışık seyir ile başladı - Borsa Haberleri

        New York borsası 2026'ya karışık seyir ile başladı

        New York borsası, bu yılın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,66 artışla 48.382,39 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 6.858,47 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalışla 23.235,63 puana geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 10:16 Güncelleme: 03.01.2026 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        New York borsası 2026'ya karışık seyir ile başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        New York borsası, 2026'nın ilk işlem gününü karışık seyirle geride bıraktı. Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,66 artışla 48.382,39 puana yükseldi.

        S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 6.858,47 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalışla 23.235,63 puana geriledi.

        Geçen yılın son işlem günlerinde yaşanan satışların ardından pay piyasalarında, yeni yılın ilk işlem gününde dalgalı bir görünüm izlendi.

        Dow Jones ve S&P 500 yükselirken, Nasdaq endeksi yataya yakın seyirle sınırlı düşüş kaydetti.

        Üç ana endeks "Noel Baba rallisi" beklentilerine rağmen 2025'in son günlerinde düşüş kaydetmiş, buna karşın 2025 genelinde çift haneli kazançlar elde etmişti.

        REKLAM

        Analistler, son ekonomik veriler ile yeni seçilecek ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanının daha "güvercin" bir politika izleyeceğine yönelik beklentiler doğrultusunda, Fed'in para politikası adımlarının bu yıl piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını ifade etti.

        Ticaret cephesinde ise ABD Başkanı Donald Trump, 31 Aralık 2025 gecesi aldığı kararla döşemeli mobilya, mutfak dolapları ve banyo dolapları için 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi planlanan ek tarife artışlarını bir yıl erteledi. Böylece söz konusu ürünlere halihazırda uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisi yürürlükte kalmaya devam edecek.

        Bu gelişmenin ardından ABD'de çevrim içi mobilya ve ev eşyası satışı yapan Wayfair'in hisseleri yüzde 6,1, mobilya perakendecisi RH'nin hisseleri de yüzde 7,9 yükseldi.

        Ayrıca çip üreticilerinin hisselerindeki yükseliş de öne çıkarken Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,3 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 10,5 değer kazandı.

        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın hisseleri ise şirketin otomobil teslimatlarının geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 16 düşmesinin ardından yüzde 2,6 geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karabük'te 80 yaşındaki kadın donmuş halde ölü bulundu

        Karabük'te 80 yaşındaki kadın, evinin arka bahçesinde donmuş halde ölü bulundu. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Venezuela'da patlama sesleri
        Venezuela'da patlama sesleri
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        BAE, Yemen'den çekildi
        BAE, Yemen'den çekildi
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cuesta piyangosu!
        Cuesta piyangosu!
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi