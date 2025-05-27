Nigel Hayes-Davis: Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum

Basketbol THY Avrupa Ligi (Euroleague) şampiyonu Fenerbahçe Beko, medya gününde basın mensuplarıyla buluştu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki organizasyona sarı-laciverti takımın teknik ekibi ve oyuncularıyla idari kadrosu katıldı.

Basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği medya gününde başantrenör Sarunas Jasikevicius ve ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Euroleague'de elde ettikleri şampiyonluğun tadını çıkardıklarını belirten Litvanyalı başantrenör, "Durumu henüz idrak edemedik. Hissettiğimizi kelimelere dökmek gerçekten zor. Zaman geçtikçe ne kadar büyük bir başarıya imza attığımızı anlayacağız." ifadelerini kullandı. REKLAM

Şampiyonluğa ulaştıkları THY Euroleague Final Four organizasyonunda her şeyin istedikleri gibi ilerlediğini dile getiren Jasikevicius, "Aslında bu benim 5. şampiyonluğum. Her şey çok yolunda gitti. Genel menajerimiz Derya Yannier beni buraya getirdi. Kendisi iyi bir genel menajer. Bu şampiyonluk, çok güzel bir organizasyon galibiyetidir." diye konuştu. Fenerbahçe'yi çok sevdiğini vurgulayan Sarunas Jasikevicius, "Oynadığım ve çalıştığım diğer takımlara göre burada bir dil bariyeri var. Bu yüzden bazen kendimi ifade edemiyorum. Fenerbahçe'ye sevgim çok büyük. Dil bariyeri aşıldığında bu sevgi daha da büyüyecektir." dedi. HAYES-DAVIS: KENDİMLE GURUR DUYUYORUM

Sarı-lacivertlilerin ABD'li oyuncusu Nigel Hayes-Davis, THY Euroleague'de hak ettikleri bir şampiyonluk yaşadıklarını kaydetti. Final Four'un en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Hayes-Davis, "İnişli çıkışlı bir yıl yaşadıktan sonra eğlenme vakti. MVP olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Mutluyum ama daha da mutlu olabilirdim çünkü çok atış kaçırdım. Maç planını her zaman uyguladık. Maç içerisinde kötü ve iyi gidişler oluyor ama hiç olumsuz düşünceye kapılmadık. Bu şampiyonluğu hak ettik." değerlendirmesinde bulundu. REKLAM "KOBE BRYANT'A VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM" Final maçından önce idolü Kobe Bryant'a Instagram üzerinden yazdığı mesajda verdiği sözü tuttuğu için mutlu olduğunu dile getiren ABD'li basketbolcu, şöyle devam etti: "Çok duygusal bir mesajdı. Bir gece öncesinde tüm duygusallığımı atmış oldum. Telefonuma her zaman hedeflerimi yazarım. Gece mesajı yazdım ve ağladım. Kazandığımda ağlarım diye düşünmüştüm ama o mesajı attığımda ağladım. Onun söylediği en iyi sözlerden biri 'İnsanların en önemli görevlerinden biri başkalarına ilham olmaktır'. O da bana ilham oldu." Nigel Hayes-Davis, Euroleague finali öncesi sosyal medya hesabından 2020 yılında hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant'a gönderdiği mesajı paylaşmıştı. ABD'li oyuncu, duygu dolu mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: