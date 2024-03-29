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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Nigel Hayes-Davis rekor kırdı, Fenerbahçe Beko kazandı! - Basketbol Haberleri

        Nigel Hayes-Davis rekor kırdı, Fenerbahçe Beko kazandı!

        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague''de ağırladığı Alba Berlin'i 103-68 yendi. Nigel Hayes-Davis attığı 50 sayıyla galibiyetin baş kahramanı olurken EuroLeague tarihinin bir maçta en fazla sayı atan oyuncusu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 22:48 Güncelleme: 29.03.2024 - 23:01
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        Hayes rekor kırdı, Fenerbahçe Beko kazandı!
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        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında konuk ettiği Almanya'nın ALBA Berlin takımını 103-68 mağlup ederek 20. galibiyetine ulaştı.

        Fenerbahçe Beko mücadeleye hızlı başlayarak ilk 1 dakikada 8-0'lık seri yakaladı. Temposunu sürdüren sarı-lacivertli ekip, ilk 7 dakikalık bölümü 26-13'luk skorla geçti. Kalan sürede de etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 34-18 galip tamamladı.

        Sarı-lacivertliler ikinci çeyreğe Motley pota altından basketleriyle başlarken, ALBA Berlin'de Brown ve Delow'un üç sayılık basketleri farkı 14 sayıya indirdi: 38-24.

        Karşılıklı basketlerle geçilen ikinci periyodun sonunda Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 52-40 önde gitti.

        Taraftar desteğini arkasına alarak ikinci yarıya başlayan sarı-lacivertliler, ilk 5 dakikalık bölümde pota altında Motley'i iyi kullanarak farkı 18 sayıya çıkardı: 65-47.

        Baskısını artırarak rakibini üst üste top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Beko, pota altı ve dış atışlardaki isabet yüzdesiyle son çeyreğe 30 sayılık farkla önde girdi: 83-53.

        Müsabakanın son çeyreği karşılıklı sayılarla geçildi. İlk 5 dakikalık bölümde Fenerbahçe skoru 88-57 yaptı.

        Karşılaşmanın kalan süresinde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli takım, parkeden 103-68'lik galibiyetle ayrıldı.

        ALBA Berlin karşısında 50 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu ünvanını elde etti. Bir önceki rekor 49 sayıyla Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin'e aitti.

        Fenerbahçe Beko bu sonuçla 32. haftada 20. galibiyetini elde etti. THY Avrupa Ligi'nin son sırasında yer alan ALBA Berlin ise 27. kez mağlup oldu.

        Sarı-lacivertli ekip ligin 33. haftasında 5 Nisan Cuma saat 20.45'te taraftarının önünde Anadolu Efes'i konuk edecek.

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