        Nikola Jokic şov yaptı, Denver Nuggets kazandı! - Basketbol Haberleri

        Nikola Jokic şov yaptı, Denver Nuggets kazandı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı maçta Portland Trail Blazers'ı 137-132 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 10:03
        Jokic şov yaptı, Nuggets kazandı!

        Ball Arena'daki karşılaşmada, Nikola Jokic 35 sayı, 13 asist ve 14 ribauntla "triple-double" yaptı.

        Sezonun 51. galibiyetini alan Nuggets'ta, Aaron Gordon 23, Jamal Murray 20 ve Cameron Johnson 17 sayıyla oynadı.

        Blazers'da Donovan Clingan 18 sayı, 12 ribaundla "double-double" yaparak maçı tamamladı. Toumani Camara 30 ve Deni Avdija 26 sayı kaydetmesine rağmen sezonunun 39. mağlubiyetini önleyemedi.

        -Brunson ve Towns, Knicks'i galibiyete taşıdı

        State Farm Arena'daki mücadelede New York Knicks, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 108-105 mağlup etti.

        Knicks'de, Jalen Brunson 30 sayı, 13 asist ve Karl-Anthony Towns 21 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı.

        Hawks'da Nickeil Alexander-Walker 36 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Jalen Johnson 21 sayı, 11 ribaunt ve Dyson Daniels 11 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı.

        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Icardi'de aşkın sonu!
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Galatasaray zorlu virajda!
        Bir erkek için 2 genç kız birbirini bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        "12 yılı devirdik"
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        Penaltı kararı doğru mu?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"
