Noa Lang G.Saray'a veda etti
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu Noa Lang, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sarı Kırmızılılar'a veda etti. Noa Lang'ın paylaşımında, "Her şey için teşekkürler Gala, seni seviyorum." ifadeleri yer aldı.
Giriş: 18 Mayıs 2026 - 16:45
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang, Sarı Kırmızılılar'dan ayrıldığını açıkladı.
Lang, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Her şey için teşekkürler Gala, seni seviyorum..." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI
Galatasaray'ın 30 milyon euro'luk opsiyonu nedeniyle geleceği konusunda kesin kararını vermediği Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılılarda, 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
