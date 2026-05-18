        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Noa Lang G.Saray'a veda etti

        Noa Lang G.Saray'a veda etti

        Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu Noa Lang, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sarı Kırmızılılar'a veda etti. Noa Lang'ın paylaşımında, "Her şey için teşekkürler Gala, seni seviyorum." ifadeleri yer aldı.

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 16:45 Güncelleme:
        Noa Lang G.Saray'a veda etti!

        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang, Sarı Kırmızılılar'dan ayrıldığını açıkladı.

        Lang, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Her şey için teşekkürler Gala, seni seviyorum..." ifadelerini kullandı.

        GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI

        Galatasaray'ın 30 milyon euro'luk opsiyonu nedeniyle geleceği konusunda kesin kararını vermediği Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılılarda, 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
