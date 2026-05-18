Noa Lang G.Saray'a veda etti!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang, Sarı Kırmızılılar'dan ayrıldığını açıkladı.

Lang, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Her şey için teşekkürler Gala, seni seviyorum..." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI

Galatasaray'ın 30 milyon euro'luk opsiyonu nedeniyle geleceği konusunda kesin kararını vermediği Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılılarda, 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.