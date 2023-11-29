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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Hakem Manchester United için muhteşemdi! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk: Hakem Manchester United için muhteşemdi!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United maçı sonrası yaptığı açıklamada hakem kararlarından dert yandı. İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in takdir haklarını genellikle rakipten yana kullandığını belirten Buruk, "Hakem performansı deplasman takımı için muhteşemdi." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 23:44 Güncelleme: 29.11.2023 - 23:44
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        Buruk: Hakem M.United için muhteşemdi!
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-3 beraberlikle sona eren Manchester United maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

        "RUS RULETİNE DÖNDÜ"

        "Rakibe de pozisyonlar verdik, 3-3'ten sonra gol de yiyebilirdik. Biraz Rus ruletine döndü. İlk bölümde iyi başladık. Rakibin ilk şutu gol oldu, ikinci şutu gol oldu. 2-1... oyunun içindeyiz. Maçı kulübeden hissettiğimde gol atıp kazanabileceğiz gibi hissediyordum. Oyunculara da söyledim devre arasında. Çok net pozisyon vermeden 3. golü yedik. Hem kazanıp hem kaybedebilirdik. Çok iyi bir maç oldu. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun övgüyü hak ettiğini söylemek gerekiyor. Kazansaydık çok iyi olurdu ama kaybetmedik. Son maçta kazanırsak gruptan çıkıyoruz. İyi futbol oynadık.

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        "DAVINSON'UN OLMAMASI PLANLARIMIZI DEĞİŞTİRDİ"

        "Çok önemli bir eksik vardı, Davinson Sanchez. Çok değerliydi. Davinson'un olmaması planlarımızı değiştirdi. Kaan'la başladım, çünkü geriden pasla başlamak istedim. Davinson'un olmadığı senaryo daha zor oldu. Geçiş oynayan takımlar, etkili oynuyorlar. 2 puan kaybettiğimz için üzgünüz. Çok farklı bir puanda olabilirdik, bu maça çok daha başka bir puanla çıkabilirdik."

        "TÜM FAUL HAKLARINI M.UNITED'DAN YANA KULLANDI"

        "Penaltı pozisyonu vardı, onu göremedim. Gol olan ofsayt pozisyonu... Bayern maçındaki ofsayt pozisyonu çok küçük... Çizgi de çizilmedi, ne olduğunu göremedik. Hakem performansı da deplasman takımı için muhteşemdi. Tüm faul haklarını Manchester United'dan yana kullandı. Bu da bizim için yüzde 5-10 da olsa hakem rakibin yanında kararlar verdi. Bu da önemli rol oynadı. Baskılarımız, öndeki oyunumuz, girdiğimiz pozisyonlar, bu seviye bir takıma karşı, Premier Lig takımına karşı olumlu."

        "TARAFTARA FUTBOL ZİYAFETİ VERDİK"

        "Parken Stadyumu bizim için önemli, değerli. UEFA Kupası'nı kaldırdık orada. Hedefimiz gruptan çıkmak. İçeride oynadığımız 3 maçta taraftar bizle atak yaptı, savunma yaptı. Üzgünüm, onlara burada galibiyet tattıramadık. Oyun, pozisyon, gol olarak da futbol ziyafeti verdik taraftarımıza. Kazanarak göndermek isterdik. Bizi inanılmaz destekledi taraftarlarımız. Hem ligde hem Avrupa'da daha da iyisini yapabileceğiz inşallah."

        "GÜNÜN SONUNDA BERABERLİK DE ÖNEMLİ"

        "Kerem, vuruşları iyi olan bir oyuncu. Hakim'in kalitesi ortada. Oyuncuları bazen çok baskı altına alıyoruz. Sosyal medyaya bakan oyuncular daha farklı tepki veriyoruz. En güzeli sosyal medyayı dinlememeleri. Çok özel oyuncularımız var. Galatasaray forması için hepsi inanılmaz mücadele sergiliyorlar. Hakim ve Zaha ofansif kanat oyuncuları ama sürekli savunmaya yardım ettiler. Kerem inanılmaz bir gol attı. Belki bir tane daha atabilirdi. Son pasları atsaydık daha fazla gol olabilirdi. Günün sonunda beraberlik de önemliydi."

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