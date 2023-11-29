Okan Buruk: Hakem Manchester United için muhteşemdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-3 beraberlikle sona eren Manchester United maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Rakibe de pozisyonlar verdik, 3-3'ten sonra gol de yiyebilirdik. Biraz Rus ruletine döndü. İlk bölümde iyi başladık. Rakibin ilk şutu gol oldu, ikinci şutu gol oldu. 2-1... oyunun içindeyiz. Maçı kulübeden hissettiğimde gol atıp kazanabileceğiz gibi hissediyordum. Oyunculara da söyledim devre arasında. Çok net pozisyon vermeden 3. golü yedik. Hem kazanıp hem kaybedebilirdik. Çok iyi bir maç oldu. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun övgüyü hak ettiğini söylemek gerekiyor. Kazansaydık çok iyi olurdu ama kaybetmedik. Son maçta kazanırsak gruptan çıkıyoruz. İyi futbol oynadık.

"Çok önemli bir eksik vardı, Davinson Sanchez. Çok değerliydi. Davinson'un olmaması planlarımızı değiştirdi. Kaan'la başladım, çünkü geriden pasla başlamak istedim. Davinson'un olmadığı senaryo daha zor oldu. Geçiş oynayan takımlar, etkili oynuyorlar. 2 puan kaybettiğimz için üzgünüz. Çok farklı bir puanda olabilirdik, bu maça çok daha başka bir puanla çıkabilirdik."

"TÜM FAUL HAKLARINI M.UNITED'DAN YANA KULLANDI"

"Penaltı pozisyonu vardı, onu göremedim. Gol olan ofsayt pozisyonu... Bayern maçındaki ofsayt pozisyonu çok küçük... Çizgi de çizilmedi, ne olduğunu göremedik. Hakem performansı da deplasman takımı için muhteşemdi. Tüm faul haklarını Manchester United'dan yana kullandı. Bu da bizim için yüzde 5-10 da olsa hakem rakibin yanında kararlar verdi. Bu da önemli rol oynadı. Baskılarımız, öndeki oyunumuz, girdiğimiz pozisyonlar, bu seviye bir takıma karşı, Premier Lig takımına karşı olumlu."

"TARAFTARA FUTBOL ZİYAFETİ VERDİK"