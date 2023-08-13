Okan Buruk'tan flaş sözler: Bizimle birlikte olmayacaklar

"Daha iyi olacağız. Toparlanma aşamasındayız. Burayı en kayıpsız şekilde geçemeye çalışıyoruz. Kayserispor zaman zaman bizden daha çok istedi. Bir sonraki maç farklı olacak. "

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"BİZİMLE BİRLİKTE OLMAYACAKLAR"

"Yeni gelen oyuncuların %100 olması için birkaç haftaya daha ihtiyaçları var. En hazır oyuncularla devam etmek istiyoruz. Çok yoğun bir tempodan geçiyoruz. Kazanarak başlamak istiyorduk ama bundan sonraki haftalarda Galatasaray'ın kalitesini daha yüksek şekilde göreceğiz. Onu görmezsek zaten, oyuncular bizle birlikte olmayacak."