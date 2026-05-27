Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Oklahoma City Thunder, NBA Batı Konferansı final serisinde öne geçti!

        Oklahoma City Thunder, NBA Batı Konferansı final serisinde öne geçti!

        NBA play-off'larında Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'ü 127-114 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 10:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Thunder, final serisinde öne geçti!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'ü 127-114 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı.

        Paycom Center'da oynanan Batı Konferansı final serisi 5. maçında Spurs'ü ağırlayan Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 ve Alex Caruso'nun 22 sayısıyla galibiyete ulaştı.

        Son şampiyon Thunder'da Chet Holmgren 16 sayı, 11 ribaunt ve Isaiah Hartenstein 12 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.

        Spurs'te ise Stephon Castle'ın 24, Julian Champagnie'nin 22 ve Victor Wembanyama'nın 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

        Serinin 6. maçı, 29 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30'da Spurs'ün ev sahipliğinde oynanacak.

        Dört galibiyete ulaşacak takım, NBA finalinde New York Knicks'in rakibi olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mustafa Sandal'ın eski bacanağı 'Kırmızı bültenle yakalanmıştı... İki kritik dosyada yeni gelişme! Cinayet olayında yeni görüntüler ortaya çıktı!

        'Kırmızı bültenle' aranan ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın eski bacanağı Hüsnü Kerem Şen'in adı, 3 yıl önce İzmir Çeşme'de bir kişinin öldüğü kanlı saldırıyla gündeme gelmişti. Şen, daha sonra İstanbul'da önemli bir iş insanının darp edilmesi ve Taşkın ailesine yönelik örgütlü yağma iddialarının yer a...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!
        190 bin araç! Bodrum, Marmaris ve Datça'ya akın ettiler!
        190 bin araç! Bodrum, Marmaris ve Datça'ya akın ettiler!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Kurban Bayramı paylaşımı
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!