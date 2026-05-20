        Trabzonspor Onuachu finalde sessizliğini bozmak istiyor!

        Onuachu finalde sessizliğini bozmak istiyor!

        Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, forma giydiği son 7 resmi maçta gol sevinci yaşayamazken, sessizliğini Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde bozmayı hedefliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 12:53 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği son 7 resmi karşılaşmada rakip fileleri havalandıramayan Nijeryalı forvet Paul Onuachu, Trabzonspor kariyerindeki en uzun gol sessizliği dönemlerinden birini yaşıyor. Nijeryalı oyuncu ligde 5, kupada ise 2 maçtır gol sevinci yaşayamadı.

        GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYİ PAYLAŞTI

        Süper Lig'de attığı 22 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Onuachu, sezon boyunca ortaya koyduğu performansla bordo-mavili ekibin skor yükünü sırtlayan isim oldu. Deneyimli forvet ligde 22 golle Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov ile tahtı paylaşırken, final öncesinde yeniden ritmini yakalamak istiyor.

        KUPADA 2 GOLÜ BULUNUYOR

        Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da etkili bir performans ortaya koyan Onuachu'nun 2 golü bulunuyor. Kritik maçlarda takımına skor katkısı veren Nijeryalı forvet, finalde de teknik heyetin en büyük kozlarından biri olacak.

        HEDEF HEM GOL HEM KUPA

        Konyaspor ile oynanacak final mücadelesinde gözler tecrübeli golcüde olacak. Onuachu, hem 7 maçlık gol hasretine son vermeyi hem de Trabzonspor'a kupayı kazandıran isim olmayı hedefliyor. Bordo-mavili taraftarlar da sezonun en kritik randevusunda yıldız golcünün yeniden sahneye çıkmasını bekliyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        İstanbul'da dev final!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Samsung greve gidiyor
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
