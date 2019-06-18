Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin, Volkswagen'in (VW) yeni fabrika yatırımı için Opel'in İzmir'in Torbalı ilçesindeki satılık arazisini önermesi Türkiye'de gündem olmuştu. Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille ise dün Opel'in Torbalı arazisini Groupe PSA'nın Avrupa'daki stratejik yedek parça dağıtım deposu haline getirmeyi planladıklarını açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre; Volkswagen'e davet mektubu gönderip ilçenin cazibelerini ortaya koyan TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, PSA'nın aldığı kararı sevindirici bulduklarını belirterek, "19 yıldır kullanılmayan tesisin Avrupa'nın yedek parça tedarik merkezi olması çok önemli. Bu karara çok sevindik. Bu durum bizim tezlerimizi sağlamlaştırıyor. Volkswagen'in Torbalı'ya gelmesi için şimdi daha güçlü gerekçelerimiz var. Volkswagen için önerebileceğimiz daha uygun yerlerimiz var. Gerek Torbalı Organize Sanali Bölgesi, gerekse de Pancar Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleme sahasında Hazine'ye ait, tahsis edilebilecek büyük arazilerimiz mevcut" dedi.

TORBALI, AVRUPA'NIN YEDEK PARÇA DEPOSU OLACAK

Groupe PSA'dan yapılan açıklamada, şirketin sahibi olduğu Opel markasının İzmir'in Torbalı ilçesinde yer alan arazisinin satışından vazgeçip yatırım yapacağı bildirildi. Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, Opel'in Torbalı arazisini Groupe PSA'nın Avrupa'daki stratejik yedek parça dağıtım deposu haline getirmeyi planladıklarını söyledi. 1990 yılında devreye alınan ve 2000 yılında kapanan Opel tesisini tüm Groupe PSA markaları için stratejik bir yedek parça deposu haline getirmek istediklerini vurgulayan Cornuaille, "Groupe PSA, Türk ekonomisine ve pazarına inanıyor. Sahibi olduğumuz Peugeot, Citroen, DS ve Opel markalarıyla birlikte yatırımlarımıza ve büyümeye devam edeceğiz. Opel'in Torbalı arazisine gerçekleştirmeyi planladığımız proje ile de bu bakış açımızın ne kadar arkasında olduğumuzu doğruluyoruz" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE BİR LOKASYON YOK'

Volkswagen'in Bulgaristan ve Türkiye arasında tercih yapmak istediğini belirten TTO Başkanı Abdulvahap Olgun ise şöyle konuştu:

"Torbalı'nın lokasyonu Balkanlar ve Türkiye'de en uygun yerdir. İçinden otoyol, hızlı tren, tren yolu ile otoban geçen başka bir yer yok. Hava alanına 15 dakika, limana ise 40 dakika yakınlıktayız. 1990 yılında başlayan otomobil tecrübemiz ile ciddi bir iş gücüne sahibiz. Ayrıca dünya otomobil markalarına yedek parça imal eden üretim alt yapısına sahibiz. Amerikan General Motors'un (GM) bünyesindeki Alman Opel'i, Fransız Peugeot Citroen Grubu'na (PSA) satması üzerine Torbalı'daki tesisi satılığa çıkarma kararı alınmıştı. Yeni karar hem Türk ekonomisine olan güveni gösteriyor, hem de bölgemizin önemini ortaya koyuyor. PSA Grubu'nun CEO'su Carlos Tavares ve Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille'ye teşekkür ediyoruz."