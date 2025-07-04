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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Paul Onuachu: Yarım kalan bir işimiz vardı! - Trabzonspor Haberleri

        Paul Onuachu: Yarım kalan bir işimiz vardı!

        Trabzonspor'un yeniden kadrosuna kattığı Nijeryalı forvet Paul Onuachu, kulüp sosyal medya hesaplarına yaptığı açıklamada geri dönüş sürecini ve duygularını anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:02 Güncelleme: 04.07.2025 - 22:06
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        "Yarım kalan bir işimiz vardı!"
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        Trabzonspor’un yeniden kadrosuna kattığı Nijeryalı forvet Paul Onuachu, kulüp sosyal medya hesaplarına yaptığı açıklamada geri dönüş sürecini ve duygularını anlattı. Bu transferin kendisi ve ailesi için çok anlamlı olduğunu belirten Onuachu, “Buraya dönüş bir hata değil, kaderimizde olan bir şey. Taraftarlar için döndüm, çünkü yarım kalan bir işimiz vardı” dedi.

        Southampton’dan transferi resmiyet kazanan Onuachu, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan video röportajda şu ifadeleri kullandı:

        “Bu geri dönüş için çok emek verildi. Bu hem benim, hem ailemin hem de beni bu kulübe geri döndürmek için çaba gösteren herkes adına çok şey ifade ediyor. Hatırlanmaya değer bir şey bu. Görüyorsunuz ki ben de onları çok özlemişim. En çok özlediğim şey; taraftarlar, futbol sevgisi ve tutkuydu.”

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        Geri dönüş kararını etkileyen en büyük faktörün taraftar olduğunu vurgulayan 2.01’lik golcü, şunları söyledi:

        “Buraya geri dönmek bir hata değil, bu kaderimizde olan bir şey. Taraftarlarımız, ben burada değilken bile gösterdikleri sevgiyle bana, geri dönmemiz gerektiğini ve yarım kalan bir işimiz olduğunu hissettirdi. Bu, benim ve özellikle onlar için çok anlamlı.”

        "TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

        Onuachu, Trabzon’a adım attığı andan itibaren yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı:

        “Daha önce buraya ilk geldiğimde karşılamaları çok iyiydi ama dün gördüğüm karşılama daha da harikaydı. Kendimi özel hissettim. Havalimanında onları görmek harikaydı. Çok mutluyum. Gerçekten tüylerim diken diken oldu.”

        "BU HİKAYE ONLAR İÇİN; TARAFTARLAR"

        “Sanırım bu açıklamanın her cümlesi taraftarlarla ilgili. Bu onlar için olmalı. Çünkü futbolu onlar için oynuyoruz, insanları mutlu etmek için. Bu büyük geri dönüşü ve havaalanındaki karşılamayı asla unutmayacağım. Onlara teşekkür ederim.”

        Açıklamasının sonunda bordo-mavili taraftarlara seslenen Paul Onuachu, “Elbette birlikte harika şeyler yapacağız. Ve son sözüm her zaman olduğu gibi: Bize Her Yer Trabzon” diyerek mesajını tamamladı.

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