Singer dikiş makinesi, Arzum süpürge, çay makinesi, el blender seti, çubuk blender, Aprilla şarjlı saç kesme makinesi, Piranha klavye mouse seti, Go smart 64 GB USB bellek, kase, tabak çeşitleri, servis gereçleri, açılır kapanır 6 kişilik masa takımı, süngerli yatak, 6 çekmeceli saklama dolabı gibi birçok ürün A101 indirimli ürünler kataloğunda yer alıyor. Peki, A101'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte detaylar...