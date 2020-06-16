Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon planlamaları kapsamında oyuncular Yunus Sonsırma ve Nusret Yıldırım ile ikişer yıllık anlaşma yapıldı.

Oyuncular için, kulüp yöneticilerinin katılacağı bir imza töreni de düzenleneceği bildirildi.