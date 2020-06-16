Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon planlamaları kapsamında oyuncular Yunus Sonsırma ve Nusret Yıldırım ile ikişer yıllık anlaşma yapıldı.
Oyuncular için, kulüp yöneticilerinin katılacağı bir imza töreni de düzenleneceği bildirildi.
24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR