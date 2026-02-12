Canlı
        Tüm Haberler
        Piyasa raporu (12 Şubat 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (12 Şubat 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (12 Şubat 2026 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,85 değer kazanarak 14.180,48 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 43,65 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -0,39 ile 7.109,21 liradan işlem gördü.

        Giriş: 12.02.2026 - 18:30 Güncelleme: 12.02.2026 - 18:30
        Piyasa raporu (12 Şubat 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12 Şubat 2026 Perşembe tarihinde günü 14.180,48 puanla bitirdi, günlük yükseliş 2,85 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi TURGG,OYAYO,NETCD olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ATEKS,ATLAS,BURVA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (23.728.225.427.50 TL), ISCTR (21.371.110.524.69 TL), AKBNK (20.188.185.479.55 TL) oldu.

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Şubat 2026 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 43,65 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,33 yükseliş ile 52,00 liraya geldi.

        Altın fiyatlarında son durum (12 Şubat 2026 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,36 :artarakazalarak 5.065,92 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,39 düşüş sonucu 7.109,21 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,39 düşerek 11.623,56 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 46.352,04.

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,33 değer kazanarak 67.777,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,79 yükselerek 1.973,24 dolardan işlem gördü.

