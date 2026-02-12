Piyasa raporu (12 Şubat 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (12 Şubat 2026 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,85 değer kazanarak 14.180,48 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 43,65 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -0,39 ile 7.109,21 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12 Şubat 2026 Perşembe tarihinde günü 14.180,48 puanla bitirdi, günlük yükseliş 2,85 oldu.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi TURGG,OYAYO,NETCD olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ATEKS,ATLAS,BURVA oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (23.728.225.427.50 TL), ISCTR (21.371.110.524.69 TL), AKBNK (20.188.185.479.55 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
337.00 ₺
|
1.81 %
|
23.728.225.428
|
18.15 ₺
|
5.95 %
|
21.371.110.525
|
91.15 ₺
|
8.58 %
|
20.188.185.480
|
221.00 ₺
|
6.56 %
|
15.442.557.401
|
2.71 ₺
|
6.69 %
|
13.363.406.953
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
31.24 ₺
|
10.00 %
|
179.867.835
|
58.30 ₺
|
10.00 %
|
33.125.009
|
81.40 ₺
|
10.00 %
|
451.912.531
|
8.80 ₺
|
10.00 %
|
267.786.940
|
10,707.50 ₺
|
9.99 %
|
266.542.643
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
99.00 ₺
|
-10.00 %
|
1.697.058
|
10.62 ₺
|
-10.00 %
|
18.292.060
|
693.50 ₺
|
-9.99 %
|
60.204.718
|
43.66 ₺
|
-9.98 %
|
103.281.034
|
130.00 ₺
|
-9.97 %
|
992.822.733
Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Şubat 2026 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 43,65 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,33 yükseliş ile 52,00 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
43,65 ₺
|
0,02 %
|
E
|
52,00 ₺
|
0,33 %
Altın fiyatlarında son durum (12 Şubat 2026 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,36 :artarakazalarak 5.065,92 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,39 düşüş sonucu 7.109,21 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,39 düşerek 11.623,56 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 46.352,04.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
5.065,92 ₺
|
-0,36 %
|
7.109,21 ₺
|
-0,39 %
|
46.352,04 ₺
|
-0,39 %
|
11.623,56 ₺
|
-0,39 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,33 değer kazanarak 67.777,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,79 yükselerek 1.973,24 dolardan işlem gördü.