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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa raporu (24 Haziran 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (24 Haziran 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (24 Haziran 2026 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,23 değer kaybederek 14.360,21 puanla günü kapattı.Dolar ise 46,50 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,61 ile 5.982,83 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasa raporu (24 Haziran 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        24 Haziran 2026 Çarşamba, BIST 100 günü -1,23 düşerek 14.360,21 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14557.1200 puandan işlem görürken en düşük 14323.5200 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi GEDIK,RTALB,ATEKS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KONTR,ZERGY,ODAS.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.633.968.833.75 TL), ASELS (9.585.021.843.75 TL), ASTOR (6.765.741.785.25 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        324.75
        -0.08 %
        13.633.968.834
        A
        367.50
        -6.25 %
        9.585.021.844
        A
        298.00
        0.68 %
        6.765.741.785
        A
        80.95
        0.56 %
        6.250.286.652
        I
        15.10
        -0.53 %
        6.167.014.188
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        7.37
        10.00 %
        391.562.748
        R
        3.74
        10.00 %
        224.867.005
        A
        125.40
        10.00 %
        2.693.895
        L
        97.40
        9.99 %
        235.392.494
        G
        22.10
        9.95 %
        362.279.603
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        4.05
        -10.00 %
        27.175.869
        Z
        13.59
        -10.00 %
        645.785.505
        O
        8.56
        -9.99 %
        2.427.447.060
        D
        38.64
        -9.97 %
        3.366.896
        E
        6.74
        -9.89 %
        1.566.756.194
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Haziran 2026 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 46,50 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,18 düşerek 52,82 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,50
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        52,82
        -0,18 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (24 Haziran 2026 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -2,53 :artarakazalarak 4.012,92 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -2,61 düşüş sonucu 5.982,83 lirayı buldu. Çeyrek altın % -2,61 düşerek 9.781,92 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.008,03.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.012,92
        -2,53 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.982,83
        -2,61 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        39.008,03
        -2,61 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.781,92
        -2,61 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,99 azalış ile 60.955,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,43 düşüş ile 1.645,83 doları buldu. Brent Petrol ise 73,45 dolar

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