Piyasa raporu (24 Haziran 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (24 Haziran 2026 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,23 değer kaybederek 14.360,21 puanla günü kapattı.Dolar ise 46,50 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,61 ile 5.982,83 liraya geriledi.
24 Haziran 2026 Çarşamba, BIST 100 günü -1,23 düşerek 14.360,21 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14557.1200 puandan işlem görürken en düşük 14323.5200 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi GEDIK,RTALB,ATEKS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KONTR,ZERGY,ODAS.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.633.968.833.75 TL), ASELS (9.585.021.843.75 TL), ASTOR (6.765.741.785.25 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
324.75 ₺
|
-0.08 %
|
13.633.968.834
|
367.50 ₺
|
-6.25 %
|
9.585.021.844
|
298.00 ₺
|
0.68 %
|
6.765.741.785
|
80.95 ₺
|
0.56 %
|
6.250.286.652
|
15.10 ₺
|
-0.53 %
|
6.167.014.188
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
7.37 ₺
|
10.00 %
|
391.562.748
|
3.74 ₺
|
10.00 %
|
224.867.005
|
125.40 ₺
|
10.00 %
|
2.693.895
|
97.40 ₺
|
9.99 %
|
235.392.494
|
22.10 ₺
|
9.95 %
|
362.279.603
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
4.05 ₺
|
-10.00 %
|
27.175.869
|
13.59 ₺
|
-10.00 %
|
645.785.505
|
8.56 ₺
|
-9.99 %
|
2.427.447.060
|
38.64 ₺
|
-9.97 %
|
3.366.896
|
6.74 ₺
|
-9.89 %
|
1.566.756.194
Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Haziran 2026 Çarşamba)
Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 46,50 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,18 düşerek 52,82 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
46,50 ₺
|
0,05 %
|
E
|
52,82 ₺
|
-0,18 %
Altın fiyatlarında son durum (24 Haziran 2026 Çarşamba)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -2,53 :artarakazalarak 4.012,92 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -2,61 düşüş sonucu 5.982,83 lirayı buldu. Çeyrek altın % -2,61 düşerek 9.781,92 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.008,03.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.012,92 ₺
|
-2,53 %
|
5.982,83 ₺
|
-2,61 %
|
39.008,03 ₺
|
-2,61 %
|
9.781,92 ₺
|
-2,61 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,99 azalış ile 60.955,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,43 düşüş ile 1.645,83 doları buldu. Brent Petrol ise 73,45 dolar