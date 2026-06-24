Piyasa raporu (24 Haziran 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

24 Haziran 2026 Çarşamba, BIST 100 günü -1,23 düşerek 14.360,21 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14557.1200 puandan işlem görürken en düşük 14323.5200 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi GEDIK,RTALB,ATEKS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KONTR,ZERGY,ODAS.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.633.968.833.75 TL), ASELS (9.585.021.843.75 TL), ASTOR (6.765.741.785.25 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Haziran 2026 Çarşamba)

Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 46,50 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,18 düşerek 52,82 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (24 Haziran 2026 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -2,53 :artarakazalarak 4.012,92 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -2,61 düşüş sonucu 5.982,83 lirayı buldu. Çeyrek altın % -2,61 düşerek 9.781,92 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.008,03.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,99 azalış ile 60.955,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,43 düşüş ile 1.645,83 doları buldu. Brent Petrol ise 73,45 dolar