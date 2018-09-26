Çıkışının üzerinden bir yıl geçmeden dünya çapında yüz milyonu aşkın oyuncuya ulaşan son dönemin fenomen oyunu Fortnite, Sony’ye PlayStation’ının 24 yıllık tarihinde ilk kez geri adım attırdı. Sony, Fortnite oyuncularının yoğun tepkisine neden olan platformlar arası (cross-platform) oyun engelini sonunda kaldırdı.

Öncelikli olarak PlayStation Fortnite için yayınlanan cross-platform desteği sayesinde bugünden itibaren PlayStation 4 kullanıcıları Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One, PC ve Mac platformlarındaki oyuncular ile aynı platformda üzerinden mücadele edebilecek.

Sony’den konuya ilişkin olarak PlayStation’ın resmi blogu üzerinden yapılan açıklamada, “Kapsamlı bir inceleme süreci sonrasında Sony Interactive Entertainment (SIE), üçüncü parti oyun yapımcıları için cross-platform desteğini sunmaya karar verdi. PS4 oyuncularının uzun süredir bunu beklediklerini biliyorduk ve kitlemizin sabrı için teşekkür ederiz" denildi.

İLK ADIM MICROSOFT VE NINTENDO’DAN GELMİŞTİ

Microsoft ve Nintendo, Fortnite ve Minecraft gibi oyunlarda çapraz oyun desteği sunarken, Sony’nin bunu engellemesi oyunseverlerin tepkisine yol açmıştı. SIE’den yapılan bu son açıklamayla Fortnite için çapraz oyun desteği gelirken, şirketin gelecekte diğer popüler oyunlar için de platformlar arası oyun desteği vermeye başlaması bekleniyor.

Sony Interactive Entertainment CEO’su John Kodera‘nın imzasıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Topluluğumuzun gösterdiği sürekli sabrı takdir ediyoruz. Bu bekleyiş bizi sonunda uygun bir çözüme götürdü. Bu doğrultuda atılacak ilk adım, açık bir betanın yayınlanması olacak. Söz konusu beta sürümü ile Fortnite için PlayStation 4, Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows ve Mac arasında çapraz platformda oyun, ilerleme ve satın alma desteği sunulacak.”

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