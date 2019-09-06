"Radamel Falcao aşık oldu"

Kolombiya’nın ünlü gazetesi El Espectador, Falcao’nun imza törenine geniş yer ayırdı. Kolombiya futbolunun efsanevi ismi Carlos Valderama’nın transferi yorumladığı haberde, “Falcao için muhteşem bir tören yaptılar. O tam bir savaşçıdır ve kendisine savaşacağı iyi bir zırh buldu. Ateşli seyirciyi arkasına alıp Monaco’daki performansından daha iyisini izletebilir. G.Saray taraftarı onu çok sevdi. Anlaşılan o da yeni kulübüne şimdiden aşık olmuş” ifadeleri yer aldı.