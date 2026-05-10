Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 15.062,65 %0,15
        DOLAR 45,3570 %0,10
        EURO 53,4809 %0,59
        GRAM ALTIN 6.875,62 %0,87
        FAİZ 40,65 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 117,17 %2,71
        BITCOIN 80.776,00 %-0,02
        GBP/TRY 61,8870 %0,59
        EUR/USD 1,1787 %0,52
        BRENT 101,29 %1,23
        ÇEYREK ALTIN 11.241,64 %0,87
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Rave, Apple’a Antitröst Davası Açtı: App Store’dan Kaldırılma Rekabeti mi Engelledi?

        Rave, Apple’a antitröst davası açtı! App Store’dan kaldırılma rekabeti mi engelledi?

        Video izleme ve paylaşım uygulaması Rave'in geliştiricisi, Apple'a antitröst davası açtı. Şirket, uygulamasının App Store'dan rakip ürün SharePlay'i korumak amacıyla çıkarıldığını iddia ederken; Apple ise Rave'in pornografik, korsan içerik ve çocuk istismarı materyali (CSAM) şikayetleri nedeniyle defalarca uyarıldıktan sonra kaldırıldığını savundu. Yüz milyonlarca dolar tazminat ve App Store'a geri dönüş talep eden Rave, Kanada, Rusya, Hollanda ve Brezilya'da da benzer davalar açtı. Dava, yapay zekanın hızlı ilerlediği ve güvenlik risklerinin arttığı dönemde teknoloji devlerindeki rekabet tartışmalarını alevlendirdi.

        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 10:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rave'den Apple' dava!

        Geçtiğimiz günlerde DeepSeek’in yeni versiyonunu yayınlamasıyla yapay zeka teknolojilerindeki hızlı ilerleme bir kez daha gündeme oturdu. Yapay zekanın her alanda dönüştürücü etkisi artarken, güvenlik riskleri, veri gizliliği ve platform hakimiyetleri de önemli endişeleri beraberinde getiriyor. Bu gelişmelerin gölgesinde dijital platformlardaki rekabet mücadelesi de kızışıyor. Ontario merkezli Rave’in Apple’a karşı açtığı antitröst davası, tam da bu tartışmaların ortasında dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.

        APPLE’A ANTİTRÖST DAVASI AÇILDI

        Yazılım geliştiricisi Rave, Perşembe günü ABD’nin New Jersey federal mahkemesinde Apple’a karşı antitröst davası açtı. Şirket, iPhone üreticisinin rakip video paylaşım uygulamasını App Store’dan çıkararak kendi ürünü SharePlay’i koruduğunu öne sürüyor.

        REKLAM

        RAVE’İN İDDİALARI

        2013 yılında kurulan Rave, kullanıcıların iOS, Android, Windows ve Mac cihazlarda aynı anda video izleyip sohbet etmesine olanak sağlayan bir uygulama. Rave, uygulamasının 2025 yılında “dürüst olmayan veya sahte faaliyet” gerekçesiyle App Store’dan çıkarıldığını, asıl nedenin ise Apple’ın 2021’de tanıttığı SharePlay ile rekabeti engellemek olduğunu iddia ediyor. Rave CEO’su Michael Pazaratz, “Apple’ın eylemleri tüketicilerin seçim hakkını sınırladı, toplulukları dağıttı ve adil rekabeti engelledi” dedi. Şirket, App Store’a geri dönüş ve “yüz milyonlarca dolar” tazminat talep ediyor.

        APPLE’IN SAVUNMASI

        Apple iddiaları reddederek, “Rave uygulamasını tekrarlanan kural ihlalleri nedeniyle kaldırdık” açıklamasını yaptı. Şirket, ihlaller arasında pornografik ve korsan içerik barındırma ile CSAM (çocuk cinsel istismarı materyali) şikayetlerini gösterdiğini ve geliştiriciye defalarca uyarıda bulunduğunu belirtti.

        RAVE’İN CEVABI VE ULUSLARARASI DAVALAR

        Rave sözcüsü, CSAM suçlamalarını “temelsiz” bulduklarını ve yasa dışı içeriklere sıfır tolerans politikası uyguladıklarını ifade etti. Şirket, Apple’ın şeffaf olmayan bir süreçle rakip bir uygulamayı kaldırarak tekel gücünü artırmaya çalıştığını savundu. Rave ayrıca Kanada, Rusya, Hollanda ve Brezilya’da da benzer antitröst davaları açtığını duyurdu.

        ÖNCEKİ BENZER DAVALAR

        Apple, “Fortnite” yapımcısı Epic Games ile 2020’den bu yana süren antitröst davasıyla uzun süredir mücadele ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD Yüksek Mahkemesi, davanın bir kısmını California federal mahkemesine geri göndermişti. Rave’in davası, App Store politikaları ve geliştirici ilişkileri tartışmalarına yeni bir boyut katıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Düğün masrafını düşürmek için damatlığını reklam panosuna çevirdi

        Denizli'de dünya evine giren damat, düğün masraflarını hafifletmek için uyguladığı sıra dışı yöntemle davetlileri hayretler içerisinde bıraktı. Damatlığına yaklaşık 20 firmadan reklam alan Ramazan Bekrek, bu yöntemle düğün masraflarının dörtte birini karşılamayı başardı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Bartın'daki davada 33 tutuklama