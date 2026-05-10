Rave, Apple’a antitröst davası açtı! App Store’dan kaldırılma rekabeti mi engelledi?

Geçtiğimiz günlerde DeepSeek’in yeni versiyonunu yayınlamasıyla yapay zeka teknolojilerindeki hızlı ilerleme bir kez daha gündeme oturdu. Yapay zekanın her alanda dönüştürücü etkisi artarken, güvenlik riskleri, veri gizliliği ve platform hakimiyetleri de önemli endişeleri beraberinde getiriyor. Bu gelişmelerin gölgesinde dijital platformlardaki rekabet mücadelesi de kızışıyor. Ontario merkezli Rave’in Apple’a karşı açtığı antitröst davası, tam da bu tartışmaların ortasında dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.

APPLE’A ANTİTRÖST DAVASI AÇILDI

Yazılım geliştiricisi Rave, Perşembe günü ABD’nin New Jersey federal mahkemesinde Apple’a karşı antitröst davası açtı. Şirket, iPhone üreticisinin rakip video paylaşım uygulamasını App Store’dan çıkararak kendi ürünü SharePlay’i koruduğunu öne sürüyor.

RAVE’İN İDDİALARI

2013 yılında kurulan Rave, kullanıcıların iOS, Android, Windows ve Mac cihazlarda aynı anda video izleyip sohbet etmesine olanak sağlayan bir uygulama. Rave, uygulamasının 2025 yılında “dürüst olmayan veya sahte faaliyet” gerekçesiyle App Store’dan çıkarıldığını, asıl nedenin ise Apple’ın 2021’de tanıttığı SharePlay ile rekabeti engellemek olduğunu iddia ediyor. Rave CEO’su Michael Pazaratz, “Apple’ın eylemleri tüketicilerin seçim hakkını sınırladı, toplulukları dağıttı ve adil rekabeti engelledi” dedi. Şirket, App Store’a geri dönüş ve “yüz milyonlarca dolar” tazminat talep ediyor.

APPLE’IN SAVUNMASI

Apple iddiaları reddederek, “Rave uygulamasını tekrarlanan kural ihlalleri nedeniyle kaldırdık” açıklamasını yaptı. Şirket, ihlaller arasında pornografik ve korsan içerik barındırma ile CSAM (çocuk cinsel istismarı materyali) şikayetlerini gösterdiğini ve geliştiriciye defalarca uyarıda bulunduğunu belirtti.

RAVE’İN CEVABI VE ULUSLARARASI DAVALAR

Rave sözcüsü, CSAM suçlamalarını “temelsiz” bulduklarını ve yasa dışı içeriklere sıfır tolerans politikası uyguladıklarını ifade etti. Şirket, Apple’ın şeffaf olmayan bir süreçle rakip bir uygulamayı kaldırarak tekel gücünü artırmaya çalıştığını savundu. Rave ayrıca Kanada, Rusya, Hollanda ve Brezilya’da da benzer antitröst davaları açtığını duyurdu.

ÖNCEKİ BENZER DAVALAR

Apple, “Fortnite” yapımcısı Epic Games ile 2020’den bu yana süren antitröst davasıyla uzun süredir mücadele ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD Yüksek Mahkemesi, davanın bir kısmını California federal mahkemesine geri göndermişti. Rave’in davası, App Store politikaları ve geliştirici ilişkileri tartışmalarına yeni bir boyut katıyor.