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Recep Mamur: "Kimse Kayserispor'un geçmişini çirkefe bulayamaz"

Kayserispor Kulübü'nen eski başkanı Recep Mamur, "Kimse Kayserispor'un geçmişini çirkefe bulayamaz" açıklamasında bulundu

20 Eylül 2018 Perşembe, 11:17 | Güncelleme:

Recep Mamur, "Benim Molu köyünde başlayan Kayseri’deki yaşam hikayem hepinizin malumudur. Kayserispor’daki hikayem ise unutturulmak istense dahi aşikardır. Bugün onur duyduğumuz ne var ise, içinde şahsımın önemli sayılacak payı vardır. Kayserisporumuz ile ilgisi olmadığını daha önce eli ile, dili ile ve bedeni ile ifade ederek kulübümüze savaş açan, kendi yönettikleri kulübü de tarihin derinliklerine gömenler “geçmiş” derken utanmıyor olabilirler. Ancak, benim katkılarımı bildikleri halde geçmişimize kara çalanlara seyirci kalanlar net bir şekilde utanmalıdırlar" ifadesinde bulunduğu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Değerli Kayserisporlular, kulübümüz şu an şehrin diğer kulübü ile aynı kaderi paylaşmak üzere hızla yol almaktadır. Bunun farkında olan bu kişiler izah edilemez hokkabazlıkları örtmek adına yanlarına nokta kadar menfaat için virgül gibi eğilenleri alarak sosyal medya trolleri ile şahsıma saldırmaktadırlar.

Hiçbir zaman alacağımı tahsil etmek gibi bir amaç taşımadığım herkesin malumudur. Buradaki amacım alacağım olan meblağın bazı uygunsuz yerlere transfer edilmesini engellemektir. Bilmenizi isterimki, sağlığım ile uğraşırken bile, utanma içgüdüsünü kaybederek bir teşekkür veya ufak da olsa bir vefa göstermek yerine, beni ve Kayserspor’un geçmişini çirkefe bulamak isteyenlere, şükürler olsun ki, mahkeme dahil her ortamda cevap verebilir durumdayım. Kendinden, yaptıklarından emin olduğunu sanan herkese önemle duyurulur."

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