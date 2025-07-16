Renault Group yeni CEO'sunu açıkladı

Renault Group Yönetim Kurulu, 15 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere, Renault S.A.’nın vekaleten CEO olarak Duncan Minto’nun atanmasına karar verdi.

Yeni CEO’nun belirlenmesine kadar bu görevi yürütecek olan Minto, aynı zamanda şirketin günlük operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.

Renault Group’un mevcut Finans Direktörü (CFO) olan Duncan Minto, vekaleten CEO olarak görev yaparken, Grup’un operasyonel şirketi olan Renault s.a.s.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Jean-Dominique Senard üstlenecek.

1997 yılından bu yana Renault bünyesinde görev yapan Minto, finans alanındaki köklü deneyimi ve konuya ilişkin derin bilgisiyle dikkat çekiyor.

REKLAM

Renault S.A.’nın yeni CEO’sunun belirlenmesine yönelik süreç ise Yönetim Kurulu’nun Yönetim ve Ücretlendirme Komitesi tarafından yürütülüyor ve süreç büyük ölçüde ilerlemiş durumda bulunuyor.

Renault Group, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını 31 Temmuz tarihinde kamuoyuyla paylaşacak.

LÜKS PERAKENDE MARKASINA GEÇTİ

Renault Group'un CEO'luk görevini 5 yıldır yürüten Luca de Meo, sürpriz bir karar ile Haziran ayında görevinden ayrıldığını açıklamıştı.