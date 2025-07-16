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        Haberler Ekonomi Otomobil Renault Group yeni CEO'sunu açıkladı - Otomobil Haberleri

        Renault Group yeni CEO'sunu açıkladı

        5 yıldır yürüttüğü Renault Group CEO'luk görevini sürpriz bir karar ile bırakan Luca de Meo'nun yerine gelen isim belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, Renault Group'un mevcut CFO'su Duncan Minto, Renault S.A.'nın vekaleten İcra Kurulu Başkanı oldu. Bu süreçte Jean-Dominique Senard, Renault s.a.s.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 11:42 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:42
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        Renault Group yeni CEO'sunu açıkladı
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        Renault Group Yönetim Kurulu, 15 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere, Renault S.A.’nın vekaleten CEO olarak Duncan Minto’nun atanmasına karar verdi.

        Yeni CEO’nun belirlenmesine kadar bu görevi yürütecek olan Minto, aynı zamanda şirketin günlük operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.

        Renault Group’un mevcut Finans Direktörü (CFO) olan Duncan Minto, vekaleten CEO olarak görev yaparken, Grup’un operasyonel şirketi olan Renault s.a.s.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Jean-Dominique Senard üstlenecek.

        1997 yılından bu yana Renault bünyesinde görev yapan Minto, finans alanındaki köklü deneyimi ve konuya ilişkin derin bilgisiyle dikkat çekiyor.

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        Renault S.A.’nın yeni CEO’sunun belirlenmesine yönelik süreç ise Yönetim Kurulu’nun Yönetim ve Ücretlendirme Komitesi tarafından yürütülüyor ve süreç büyük ölçüde ilerlemiş durumda bulunuyor.

        Renault Group, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını 31 Temmuz tarihinde kamuoyuyla paylaşacak.

        LÜKS PERAKENDE MARKASINA GEÇTİ

        Renault Group'un CEO'luk görevini 5 yıldır yürüten Luca de Meo, sürpriz bir karar ile Haziran ayında görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

        Ayrılığı ile ilgili konuşan de Meo, "Güçlü bir ekibimiz ve çevik bir organizasyonumuz var. Ayrıca, gelecek nesil ürünler için stratejik planımız hazır. Bu nedenle bayrağı devretme zamanının geldiğine karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.

        Luca de Meo, Renault'un ardından Fransa merkezli lüks ürünler devi Kering'in CEO'su olarak atanmıştı.

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