Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.
İLK YARI SONU
"Kadrosunda Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Adebayor gibi önemli oyuncular olmamasına rağmen, Başakşehir oyun tarzından değişiklik yapmıyor. Beşiktaş da çift forvetle çıkıyor. Maçtan önce 0-0'a razı olmayan bir görüntüleri var."
"Başakşehir son 6 maçta gol yemedi şu an itibariyle. Antalyaspor -1 averajla şu anda ligin 3. sırasında."
"Ben Türkiye'de bir takımın teknik direktörlüğünü yaparsam ve Başakşehir'a oynuyorsam, asla çift forvet oymamam. Bir tek Başakşehir'e karşı çift forvet oynamam. Ligimizin organizasyonu en iyi takımı tartışmasız Başakşehir."
"Ben Mustafa Pektemek'e teşekkür ederdim harika bir maç çıkardığı için ama bir orta saha daha oynatırdım. Başakşehir'e karşı böyle oynardım. Fenerbahçe'ye karşı bile çift forvet oynarım ama Başakşehir'e karşı oynamam."
"Kaleciden çok anlamam ama bu Karius'un sağ tarafında bir sıkıntı var. İyi kaleci, bu golü yemez. İyi kaleci, sayılmayan golü de yemez. Yanına düşen bir topta yedi, soru işareti var."
İKİNCİ YARI SONU
"Şampiyonluk için en büyük etken olan taraftar gücü olsa, inan 2-3 sene ligi forse ederler. Bundan sonrası için söylüyorum. Geçtiğimiz yıllarda büyük kulüpler idare ettiler şimdi idare edecek durumda değiller. Başakşehir devre arasında transfer yapabilir, o kriterlere uyuyor. Diğerleri yapamaz."
"Benim gördüğüm Abdullah Avcı ve Başakşehir bu değil. Daha iyi olmalı. Beşiktaş zaten Galatasaray ve Fenerbahçe gibi oyun olarak geriye gidiyor. Beşiktaş hala eski formundan çok ama çok uzak durumda. Sistemler karışmaya, alanlar genişlemeye başladı. Fakat küçük rötuşlarla 1-2 futbolcu dışında mental olarak da tekrar toparlanmak zorunda. Ligin sonuna kadar yarışta kalır."
"Karius çok yakışıklı. Liverpool gibi bir kulübün kalecisiyse eğer zaten kötü kaleci değildir ama sayılmayan ve sayılan gole baktığımızda, kaleci o golü yemez. Ben Karius'ta konsantrasyon eksikliği görüyorum. Fabri cin gibiydi. Karius gol kurtarmıyor, acayip bir top çıkarmıyor. Yenilmesi gerekeni de yiyor, yenilmemesi gerekeni de yiyor. Kaleci cin gibi olacak."
"Mert Günok da fazla güvenli kaleci. Fazla güven iyi değil. Karius'ta korkunç düşük bir konsantrasyon var ve bunun tamamen oyunun dışında kalmasıyla ilgili düşünüyorum."
"Fikret Orman'a ricada bulunuyorum. Kulüpler Birliği'nde ilk toplantıda Türk futboluna yapacağınız iyilik... Bütün teknik adamlar canları yandı mı hakemlere gidiyorlar. Derbide taç atışında Valbuena'dan çıktığını gördük mü? Biz göremedik mi? Temiz. Hayır. Demek ki kamera sayımız var. Fenerbahçe açıklama yaptı mesela. Bizim yediğimiz 2. gol de bundan dolayı diyor."
"Beşiktaş - Fenerbahçe maçından Fikret Orman'a bir video görüntüsü yolladım. Gözlerine inanamadı. Yasak olmasa ve gösterebilsem vallahi billahi şaşırır herkes."
"Kamera sayısını arttırın. Ozan mı yoksa Neustadter'den mi çıktı görelim. Fatih Terim'in basın toplantısındaki hakem tekniği ve psikolojisi sözlerine katılıyorum. Ancak diğerlerine katılmıyorum."
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