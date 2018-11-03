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"Benim gördüğüm Abdullah Avcı ve Başakşehir bu değil. Daha iyi olmalı. Beşiktaş zaten Galatasaray ve Fenerbahçe gibi oyun olarak geriye gidiyor. Beşiktaş hala eski formundan çok ama çok uzak durumda. Sistemler karışmaya, alanlar genişlemeye başladı. Fakat küçük rötuşlarla 1-2 futbolcu dışında mental olarak da tekrar toparlanmak zorunda. Ligin sonuna kadar yarışta kalır."