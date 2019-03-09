NBA'e 9 maçla devam edildi. Houston Rockets, all-star oyuncu kurucusu James Harden'ın 31 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle oynadığı maçta Philadelphia 76ers'ı 107-91 yenerek üst üste 7. galibiyetini elde etti.
Ev sahibi ekipte Clint Capela 18, Eric Gordon 17, Gerald Green 14 sayıyla skora katkıda bulundu.
76ers'ta Tobias Harris 22 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Ben Simmons 15 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.
WARRİORS RAHAT KAZANDI
Son şampiyon Golden State Warriors, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Denver Nuggets'ı 122-105 yendi.
Warriors'ta Klay Thompson 39, Kevin Durant 26, Stephen Curry 17 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Konuk ekipte Malik Beasley ve Monte Morris 17 sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldu.
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 5 sayı, 4 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği karşılaşmada ise Cleveland Cavaliers, deplasmanda Miami Heat'e 126-110 yenildi.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Washington Wizards: 112-111
Orlando Magic-Dallas Mavericks: 111-106
Chicago Bulls-Detroit Pistons: 104-112
Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 107-91
Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 114-104
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 126-110
New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 104-127
Golden State Warriors-Denver Nuggets: 122-105
Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 118-110
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