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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Romulo'ya Alman kancası! - Göztepe Haberleri

        Romulo'ya Alman kancası!

        Bu sezon Göztepe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Brezilyalı santrfor Romulo'ya Alman temsilcisi RB Leipzig talip oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 11:09 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:09
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de başarılı bir sezon geçiren Romulo, Avrupa devlerinin radarına girdi.

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        LEIPZIG'DE İLK HEDEF ROMULO

        Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Bundesliga ekibi RB Leipzig, Brezilyalı santrforu transfer listesine aldı.

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        SESKO AYRILIRSA...

        Benjamin Sesko'nun olası ayrılığını düşünen Alman ekibi, Sloven yıldızın satılması halinde Romulo'yu ilk hedef olarak belirledi.

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        Alman devinin oyuncu tarafıyla görüşmelere başladığı ve 23 yaşındaki futbolcunun Leipzig'e sıcak baktığı belirtildi.

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        Geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Romulo 17 gol - 10 asistlik performans sergiledi.

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