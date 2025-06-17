Romulo'ya Alman kancası!
Bu sezon Göztepe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Brezilyalı santrfor Romulo'ya Alman temsilcisi RB Leipzig talip oldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de başarılı bir sezon geçiren Romulo, Avrupa devlerinin radarına girdi.
LEIPZIG'DE İLK HEDEF ROMULO
Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Bundesliga ekibi RB Leipzig, Brezilyalı santrforu transfer listesine aldı.
SESKO AYRILIRSA...
Benjamin Sesko'nun olası ayrılığını düşünen Alman ekibi, Sloven yıldızın satılması halinde Romulo'yu ilk hedef olarak belirledi.